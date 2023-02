Debutant Jorrel Hato weet al voor welke club hij Ajax straks wil verruilen

Dinsdag, 7 februari 2023 om 13:48 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:37

Jorrel Hato kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen maanden. De zestienjarige verdediger wist eind vorig jaar een vaste kracht te worden in de verdediging van Jong Ajax, en maakte afgelopen zondag zelfs zijn Eredivisie-debuut voor Ajax 1. Voetbalzone-verslaggever Labib Bitchou sprak Hato na afloop van Jong Ajax – PEC Zwolle (0-0) over de afgelopen periode en de toekomst.

Hato mocht zondag tegen SC Cambuur in de 73ste minuut invallen. Hij kwam in het veld voor Owen Wijndal en werd met zestien jaar en 335 dagen de op twee na jongste Eredivisie-debutant in het shirt van Ajax. Alleen Clarence Seedorf en Ryan Gravenberch waren jonger ten tijde van hun debuut op het hoogste niveau. In januari maakte Hato al zijn officiële debuut voor Ajax 1 in de TOTO KNVB Beker, tegen FC Den Bosch (0-2 winst).

“Dit was een hele mooie periode”, blikt Hato terug. Op de vraag welke herinnering het mooiste was, reageert hij vastbesloten. “M’n Eredivisie-debuut. Ik zag het eigenlijk niet echt aankomen. Ik moest eerst warmlopen, en toen ging ik weer zitten. Daarna hoorde ik dat ik weer moest warmlopen, en dacht ik oh, het kan zomaar zijn dat ik erin kom. Twee minuten later werd ik al geroepen om erin te komen. Ik heb denk ik ook wel een prima twintig minuten gespeeld. Dus het was een hele mooie dag voor mij."

16 - Jorrel Hato (16 years and 335 days) is the third youngest player ever in an Eredivisie game for @AFCAjax, after Ryan Gravenberch and Clarence Seedorf. Future. pic.twitter.com/6lvdshJcJw — OptaJohan (@OptaJohan) February 5, 2023

Hato, die tot dusver één keer voor Nederland Onder 17 uitkwam, hoopt de komende periode vooral minuten te blijven maken bij Jong Ajax. “Als ik weer een keer de kans krijgt bij Ajax 1, wil ik mezelf gewoon weer laten zien. Ik denk dat Heitinga wel weet wat de jongens van Jong Ajax kunnen, dus misschien liggen er wel meer kansen.” Op de lange termijn heeft Hato als belangrijkste doel om het eerste van Ajax te halen. “En dan kijk ik verder. Vroeger was wel m’n droomclub Barcelona, maar nu focus ik me gewoon op Jong Ajax, en daarna Ajax 1. En wie weet dan ooit naar Barcelona.”

Brian Brobbey

Opvallend was dat Brian Brobbey maandagavond meespeelde aan de kant van Jong Ajax tegen PEC Zwolle. De 21-jarige spits, die zondag nog inviel en twee keer scoorde in de Eredivisie tegen Cambuur, speelde uiteindelijk 45 minuten mee. Michel Kreek, interim-trainer van Jong Ajax, lichtte het meespelen van Brobbey toe tegenover Voetbalzone. “Johnny (Heitinga, red.) wil dat Brian meer inhoud krijgt, meer minuten maakt. Dan is Jong Ajax een hartstikke mooi podium. Dus op het moment dat die beslissing gemaakt wordt, is Brian van harte welkom bij ons. En ik denk dat hij daar 45 minuten veel energie in heeft gestoken.”