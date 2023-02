VZ Team van de Week: inbreng van Ajax, PSV, Feyenoord en Koopmeiners

Maandag, 6 februari 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:10

De twintigste speelronde van de Eredivisie zit erop. De topper tussen Feyenoord en PSV eindigde in een gelijkspel en ook AZ en FC Twente kwamen niet verder dan een remise. Ajax profiteerde door zelf te winnen bij SC Cambuur (0-5) en de derde stek op de ranglijst weer in te nemen. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

Het treffen tussen Feyenoord en PSV in De Kuip was qua amusementswaarde top, maar qua niveau niet. Dat gaf een drietal spelers wel de kans om boven de grijze middenmoot uit te stijgen en twee daarvan spelen voor PSV. Xavi Simons was, zoals wel vaker dit seizoen, de grote gangmaker voor de Eindhovenaren en trainer Ruud van Nistelrooij gaf na afloop terecht aan dat het plafond van de jonge spelmaker nog lang niet in zicht is. De coach zal ook tevreden zijn geweest met de prestaties van Walter Benítez, die er met een aantal knappe reddingen voor zorgde dat PSV in de wedstrijd bleef in Rotterdam-Zuid. Aan de twee goals van Alireza Jahanbakhsh, reddende engel en Team van de Week-speler namens Feyenoord, kon hij niets doen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

De absolute uitblinker van de speelronde was zaterdag te bewonderen in Kralingen. De wedstrijd tussen Excelsior en RKC (0-0) was bij vlagen niet om aan te zien, maar Peer Koopmeiners zal er zeker een goed gevoel aan over hebben gehouden. Het door AZ verhuurde ‘broertje van’ stapte uit de schaduw van Teun door al zijn negen persoonlijke duels te winnen, acht keer de bal te veroveren, acht keer succesvol te tackelen en vijf keer de bal te onderscheppen. Dat zijn cijfers die geen enkele Eredivisiespeler in de afgelopen anderhalf jaar aangetikt heeft. De koopoptie die Excelsior heeft bedongen op Koopmeiners, kon dus nog wel eens goud waard blijken te zijn.

Wie ook weer eens goud waard was voor zijn elftal, was Carel Eiting. De middenvelder bereidde voor de vijfde keer dit seizoen een goal van een ploeggenoot voor uit een standaardsituatie en alleen Cody Gakpo en Vito van Crooij (beiden ook vijf keer) doen hem dat na. Steven Berghuis staat in die lijst niet in de top tien, maar wist voor het eerst sinds 22 oktober van het vorig jaar wel weer eens te scoren in de Eredivisie. De aanvallende middenvelder van Ajax maakte er meteen twee, net als tijdens de wedstrijd waarin hij voor het laatst doel trof. Toen was RKC slachtoffer van de dadendrang van Berghuis.

Het VZ Team van de Week: Walter Benítez (PSV); Sean Klaiber (FC Utrecht), Dimitrios Siovas (Fortuna Sittard), Xavier Mbuyamba (FC Volendam); Xavi Simons (PSV), Peer Koopmeiners (Excelsior), Carel Eiting (FC Volendam), Steven Berghuis (Ajax); Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Anastasios Douvikas (FC Utrecht), Dusan Tadic (Ajax)