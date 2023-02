Steven Berghuis geniet enorm van ploeggenoot: ‘Hij is echt fantastisch!’

Zondag, 5 februari 2023 om 15:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:37

Steven Berghuis is tevreden over het samenspel met Mohammed Kudus. Met twee doelpunten en een assist leverde de aanvallende middenvelder zelf een belangrijke bijdrage aan de 0-5 overwinning van Ajax op SC Cambuur. Kudus, die de assist verzorgde bij het eerste doelpunt van Berghuis, krijgt na de ruime zege de complimenten van laatstgenoemde.

“Ik zat er lekker in, ja. Ik ben beslissend geweest en het rendement was goed”, opent Berghuis in gesprek met ESPN. Hij kopte de 0-2 binnen na fraai voorbereidend werk van Kudus, schoot van buiten de zestien de 0-3 binnen en leverde een pass op maat af bij Brobbey. “Ik stond ook wat hoger op het veld nu en kwam meer vanaf rechts. Met mijn gezicht naar de goal kan ik denk ik op mijn gevaarlijkst zijn. Ik ben blij met deze goede, 0-5 overwinning.”

Schitterende actie van Mohammed Kudus, Steven Berghuis knikt de 0-2 binnen voor Ajax! ??#CAMAJA pic.twitter.com/gL2DEv1c3p — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2023

Berghuis geeft aan vooral te hebben genoten van de wisselwerking met Mohammed Kudus . "Ik denk dat we elkaar daarin goed moeten aanvoelen. We zijn allebei jongens die graag zwerven. Inspelen, doorbewegen. Kudus is echt fantastisch natuurlijk, hij is onvoorspelbaar. Als we de bal verliezen is het wel belangrijk dat we allebei onze verdedigende taken uitvoeren. Hij als rechtsbuiten en ik vanaf het middenveld, of andersom. Het het is een mooie samenwerking."

Ook Dusan Tadic, die op papier als diepste spits begon aan de wedstrijd en de openingstreffer verzorgde, kan rekenen op complimenten van Berghuis. Laatstgenoemde schoot op fraaie wijze de 0-3 binnen nadat de Serviër de bal klaar had gelegd op de rand van het strafschopgebied. “Dit soort dingen bespreken we ook wel. Dusan kun je rondom het strafschopgebied fantastisch gebruiken met zijn sterke lichaam en zijn overzicht. Het zijn goede goals”, aldus Berghuis.