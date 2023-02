Aanwinsten PSV direct inzetbaar voor cruciale kraker tegen Feyenoord

Vrijdag, 3 februari 2023 om 19:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:26

PSV heeft zondag in de topper tegen Feyenoord de beschikking over nieuwelingen Thorgan Hazard en Patrick van Aanholt, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Het tweetal versterkte de Eindhovenaren in de winterse transferperiode en trainde vrijdag volledig mee. Hoewel zij minuten kunnen maken, ligt het niet in de lijn der verwachting dat ze negentig minuten kunnen spelen.

Desondanks ligt een basisplaats voor Van Aanholt voor de hand, vanwege de schorsing van Mauro Júnior. De Braziliaan gaf in de wedstrijd tegen FC Emmen een doodschop aan Rui Mendes en moet door die overtreding drie wedstrijden toekijken, waarvan één voorwaardelijk. Van Aanholt zou dus zomaar direct aan zijn minuten kunnen komen. "Ik heb vooraf met beide spelers gesproken en onze speelwijze doorgenomen", vertelt trainer Ruud van Nistelrooij aan het Eindhovens Dagblad. "Daarbij proefde ik volledige toewijding en honger om hier iets neer te zetten."

De oefenmeester bevestigt daarnaast dat Van Aanholt nog de ambitie heeft om terug te keren in het Nederlands elftal, waarvoor hij tot nu toe negentien keer uitkwam. De vleugelverdediger is inmiddels 32, maar van 'afbouwen' is absoluut geen sprake volgens Van Nistelrooij. Van Aanholt, die wordt gehuurd van Galatasaray, was dit seizoen bij de Turkse topclub met grote regelmaat basisspeler. In de wedstrijd bij Giresunspor (0-4 overwinning) op 28 januari ontbrak de aanvallend ingestelde verdediger al vanwege transferperikelen.

Net als Van Aanholt wordt ook Hazard tot het einde van het seizoen gehuurd. In tegenstelling tot eerstgenoemde had Hazard dit seizoen geen basisplaats. De 47-voudig Belgisch international maakte voor het laatst op 11 november vorig jaar minuten in een officiële wedstrijd. Desondanks is de vleugelspeler fit en klaar om speelminuten te maken in De Kuip. PSV was na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke lange tijd op zoek naar een vleugelspeler. Meerdere spelers passeerden de revue en uiteindelijk kwam Hazard naar Eindhoven. Er staat zondag veel op het spel in Rotterdam-Zuid. Als koploper Feyenoord weet te winnen, vergroot het het gat met PSV naar zeven punten.