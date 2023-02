Jan Smit reageert verbaasd op afwijzen Keje Molenaar en ontzenuwt gerucht

Vrijdag, 3 februari 2023 om 19:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:01

Jan Smit reageert met verbazing op het feit dat de raad van commissarissen van FC Volendam voorlopig geen heil ziet in de aanstelling van Keje Molenaar als vice-voorzitter. In de optiek van de rvc van de laagvlieger komen de plannen van de jurist te veel overeen met die van trainer Wim Jonk en zijn technische staf. Molenaar ontkende overigens onlangs dat hij is gevraagd voor een technische functie binnen Ajax.

Rvc-voorzitter Jaap Veerman wil niet inhoudelijk reageren op vragen van De Telegraaf. Wel stuurt hij vrijdag een korte mail naar de landelijke krant. "Het is niet aan een toezichthoudend orgaan als een rvc om met de pers te communiceren." Smit, als voorzitter verbonden aan Volendam, wil wel dieper ingaan op de situatie. "De rvc is van mening dat Keje te veel dezelfde technische en organisatorische ideeën heeft als Wim Jonk en zijn team koesteren. Kennelijk wil de raad van commissarissen een andere weg inslaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Smit ontzenuwt overigens het gerucht dat het bestuur, de directie en Jonk en zijn stafleden afhaken, mocht de rvc bij zijn standpunt blijven om Molenaar buiten de deur te houden. "We zullen nu eerst het gesprek met de commissarissen aangaan", benadrukt de voorzitter annex zanger. "Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat Keje met zijn ervaring, kennis en kunde een enorme meerwaarde zal hebben."

Voorlopig geen Ajax

Molenaar gaf zondag in Goedemorgen Eredivisie van ESPN aan dat hij inderdaad wil toetreden als vice-voorzitter van Volendam. Over een technische functie bij Ajax wist hij niets. "Ik heb niet met Ajax gesproken. Ik kreeg wel via via allemaal op- en aanmerkingen en hints. Maar ik heb niet rechtstreeks contact gehad met Ajax." Hans Kraay junior wilde vervolgens van Molenaar weten of hij te horen heeft gekregen of de clubleiding in Amsterdam denkt aan de invulling van 'een belangrijke functie'. "Ja, dat hoor ik. Maar ik ben nooit rechtstreeks door Ajax benaderd", herhaalde Molenaar nog maar eens.