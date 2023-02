Thijs Slegers deelt vreselijk nieuws: ‘Medici kunnen niets meer voor me doen’

Donderdag, 2 februari 2023 om 14:11 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:19

Thijs Slegers heeft donderdagmiddag hartverscheurend nieuws gedeeld op zijn sociale media. De 46-jarige manager perszaken van PSV vertelt dat medici niets meer voor hem kunnen doen, waardoor de naweeën van de stamceltransplantatie die hij twee jaar geleden onderging hem uiteindelijk fataal zullen worden. Eind 2020 werd acute leukemie vastgesteld bij Slegers.

“Helaas hebben we gisteren slecht nieuws gehad”, begint Slegers zijn post. “De afstotingsziekte die me al maanden dwars zit, is geen halt toe te roepen. Na een eerder geslaagde stamceltransplantatie zullen de naweeën me uiteindelijk fataal worden. De medici kunnen niets meer voor me doen. Ons rest niets anders dan het noodlot te accepteren en er mee te dealen. Mijn gezin en ik danken jullie allemaal voor de steun die we mochten ontvangen in de voorbije jaren. Dat heeft ons ontzettend goed gedaan.”

Slegers geeft aan niet te weten hoelang hij nog te leven heeft. “Hoelang nog? Onder welke omstandigheden? Dat weten we nu niet en dat blijft ongewis. Tips voor goeie series enzo zijn welkom. Moet de tijd toch door zien te komen”, vervolgt hij met een knipoog. Tot slot doet Slegers nog een oproep aan iedereen om zich in te schrijven als stamceldonor of bloeddonor. “Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!”

In juli deelde Slegers nog positief nieuws. Na een lange periode van loodzware behandelingen en diverse tegenslagen leek de toekomst er juist rooskleurig uit te zien en keerde hij terug bij PSV. In de periode daarvoor kreeg hij te maken met afstotingsziektes als gevolg van de stamceltransplantatie, met onder meer een dubbele longontsteking tot gevolg. “Hoewel ik altijd positief ben gebleven, voer je ook gesprekken die je eigenlijk helemaal niet wil voeren. Ik moest versneld mijn testament opmaken, je begint dingen op papier te zetten. Gek genoeg denk je daar op donkere momenten over na. Zo van: dat moet ik nog overdragen”, vertelde hij destijds aan het Eindhovens Dagblad.

Stamceldonor worden is heel eenvoudig en kan levens redden. Registreren kan eenvoudig via matchis.nl.