Juventus is radeloos: geduld Allegri met Pogba wordt opnieuw getest

Donderdag, 2 februari 2023 om 12:00 • Davey de Laat • Laatste update: 12:11

Paul Pogba keerde deze zomer na zes jaar terug bij Juventus. De Franse middenvelder speelde dit seizoen vanwege een knieblessure echter nog geen minuut voor de Oude Dame. Ook het WK in Qatar moest hij aan zich voorbij laten gaan. Afgelopen weekend zat Pogba voor het eerst weer bij de selectie tegen Monza. Het bekerduel met Lazio van donderdagavond moet hij echter laten schieten wegens een terugval.

Trainer Massimiliano Allegri is inmiddels ook wel klaar met de blessures van zijn sterspeler. “Na zeven maanden is de grootste investering op de transfermarkt, op papier de belangrijkste speler van de ploeg, alleen nog maar een naam. Meer niet”, schrijft La Gazzetta dello Sport. De 91-voudig Frans international kwakkelt niet voor het eerst met blessures. Vorig seizoen miste hij negentien wedstrijden over alle competities in dienst van Manchester United.

De roze sportkrant weet dat Pogba het advies van de medische staf van Juventus niet opvolgde in aanloop naar het WK in Qatar. “Als hij onmiddellijk was geopereerd, had hij waarschijnlijk het WK gemist. Maar dan zou hij volgens de specialisten tweeënhalve maand later weer voor Juve kunnen spelen”, schrijft La Gazzetta. “Maar Pogba gaf niet op tot hij iemand vond die hem vertelde wat hij wilde horen: dat een operatie niet noodzakelijk was. Pogba wilde het WK redden, niet Juventus dat al bijna een miljoen per maand op zijn rekening had gestort. Uiteindelijk besefte hij dat dat niet de manier was en ging hij in september alsnog onder het mes.”

Juventus kent een beroerd seizoen. De Italiaanse grootmacht kreeg onlangs vijftien punten in mindering voor fraude. Daardoor bekleedt de club nu de dertiende plaats in de Serie A en is de Champions League halen bijna onmogelijk geworden. De recordkampioen kan dat nog wel via de Europa League bewerkstelligen, waar het Franse Nantes de komende tegenstander is in de tussenronde.