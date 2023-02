Gorter wist na één gesprek met Schreuder genoeg over status bij Ajax

Dinsdag, 31 januari 2023 om 22:45

Jay Gorter begon bij Ajax vol goede moed aan het nieuwe seizoen. De doelman maakte echter geen goede indruk tegen PSV (3-5 nederlaag) in het duel om de Johan Cruijff Schaal en toenmalig trainer Alfred Schreuder besloot toen gelijk om Remko Pasveer aan de nieuwe jaargang in de Eredivisie te laten beginnen. Gorter kreeg een dag voor de ontmoeting met Fortuna Sittard op 6 augustus te horen dat hij niet zou spelen.

"Het was een rotperiode", verwijst Gorter dinsdag in de Transfer Deadline Show van ESPN naar de eerste weken van dit seizoen. "Die wedstrijd (tegen PSV, red.) was niet top, helemaal als je afkomstig bent van Go Ahead Eagles waar alles top ging. Dan weet je op een gegeven moment ook dat je een dip gaat krijgen en die dip heb ik ook gevoeld. Dat was ook wel te zien aan mij op dat moment. Daarna heb ik geprobeerd mezelf op te pakken. Dat Ajax wilde bijtekenen (tot 2026, red.) is een prijsje bovenop dat ik altijd heb doorgezet."

Pasveer wist niet echt waar hij aan toe was toen Gerónimo Rulli bij Ajax tekende. In de studio van ESPN wil men weten hoe Gorter te horen kreeg dat hij was gepasseerd. "Ik heb na de Johan Cruijff Schaal gelijk een gesprek gehad met de trainer (Schreuder, red.). Hij heeft toen eigenlijk alleen aangegeven dat hij niet wist wat hij ging doen. Dat hij het een week wilde aankijken. En toen hoorde ik een dag vantevoren dat hij me op de bank zette (tegen Fortuna, red.). Daar was ik het als speler niet mee eens. Natuurlijk kon ik niet terugkijken op een geweldige prestatie, ik had het liever een stuk beter gedaan", kijkt de keeper kritisch naar zijn eigen bijdrage.

"Ik voelde op dat moment dat ik geen kans heb gehad. Na die wedstrijd (tegen PSV, red.) was het voor mij al duidelijk dat ik ergens anders speelminuten wilde maken. Als je al na een wedstrijd geslachtofferd wordt, dan is het vrij duidelijk dat je ergens anders speelminuten moet gaan zoeken." Een halfjaar later, ongeveer tegelijk met het ontslag van Schreuder, kreeg Gorter eindelijk de gelegenheid om Ajax tijdelijk te verlaten. De 22-jarige doelman maakt het seizoen op huurbasis af bij het Schotse Aberdeen.

Hoofdstuk Ajax nog niet gesloten

Gorter benadrukt dat het vertrek bij Ajax niet voelt als een enorme opluchting. "Ik heb het altijd naar mijn zin gehad, anders had ik ook niet voor een jaar bijgetekend, geloof mij. De mensen bij Ajax zijn altijd goed geweest, daar kan ik niks over zeggen. Ik ben alleen maar weggegaan voor speeltijd en om sterker terug te komen." Gorter kan woensdagavond al debuteren voor Aberdeen in het duel met St. Mirren. "Als de trainer voor mij kiest natuurlijk."