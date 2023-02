Opsteker voor Ten Hag: tweetal keert terug in de wedstrijdselectie

Dinsdag, 31 januari 2023 om 22:11 • Davey de Laat • Laatste update: 23:40

Erik ten Hag heeft positief nieuws gekregen voorafgaand aan het duel van woensdagavond in de halve finale van de EFL Cup met Nottingham Forest. Zowel Jadon Sancho als Anthony Martial kan weer deel uitmaken van de wedstrijdselectie. De 22-jarige Engelsman had last van persoonlijke problemen, terwijl de Franse spits een blessure had opgelopen in de wedstrijd tegen Bournemouth eerder deze maand.

Manchester United ontvangt Nottingham Forest woensdag op het eigen Old Trafford voor de returnwedstrijd in de halve eindstrijd van het tweede Engelse bekertoernooi. United won het heenduel met 0-3 mede dankzij een doelpunt van Wout Weghorst. De kans is groot dat Sancho voor het eerst sinds 26 oktober weer bij de selectie zit van Ten Hag. De vleugelflitser trainde tijdens het WK in Rosmalen om zijn conditie weer op peil te brengen.

Sancho keerde op 18 januari terug op Carrington, waar hij voor het eerst sinds lange tijd weer op het trainingsveld stond. Tegen Nottingham kan hij voor het eerst in maanden weer zijn kunsten op het voetbalveld laten zien, maar of hij in de basis staat is afwachten. “Ik denk dat Anthony Martial en Jadon Sancho weer terugkeren in de wedstrijdselectie”, zei Ten Hag op de afsluitende persconferentie.

Waar Martial terugkeert van een blessure, ligt Christian Eriksen door een enkelblessure de komende drie maanden in de lappenmand. Dat is een hard gelag voor de Nederlandse oefenmeester, die Eriksen doorgaans op zijn middenveld zette naast Casemiro. Door het vervelende nieuws zijn the Red Devils hard aan het werk om een vervanger te halen. Bayern München-middenvelder Marcel Sabitzer zou de voornaamste kandidaat zijn.