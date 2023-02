FC Utrecht neemt Victor Jensen over van Ajax en deelt langdurig contract uit

Dinsdag, 31 januari 2023 om 19:15 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:33

FC Utrecht neemt Victor Jensen per direct over van Ajax. Dit meldt de club op de eigen website. De 22-jarige Deen tekent in Utrecht een contract tot medio 2026. FC Utrecht heeft tevens een optie bedongen dat het mogelijk maakt om de Deen voor een jaar langer vast te leggen.

De Domstedelingen hadden Jensen al een tijdje op het oog als extra optie voor het middenveld. Technisch Directeur Jordy Zuidam toont zich op de website van FC Utrecht content met de versterking. “Met Victor halen we een technisch vaardige speler binnen die beschikt over creativiteit en een goed loopvermogen. Daarnaast beschikt hij over een geweldig karakter en kan hij op meerdere posities op het middenveld en op de flank uit de voeten. Tijdens zijn verhuurperiodes bij FC Nordsjaelland en Rosenborg BK is Victor volwassen geworden en ook fysiek gegroeid. We zijn blij Victor aan boord te hebben bij de club.”

De Deen werd door Ajax in maart van vorig jaar tijdelijk gestald bij Rosenborg, waar hij dertig wedstrijden zou spelen. Daarin was Jensen goed voor vijf doelpunten en evenveel assists. De verhuurperiode eindigde op 1 januari, waardoor de middenvelder sinds begin deze maand weer onderdeel was van de A-selectie van Ajax. Jensen viel in het bekerduel met FC Den Bosch (0-2 winst) twintig minuten voor tijd in voor Kenneth Taylor.

Bij Utrecht gaat Jensen samenwerken met zijn landgenoot Michael Silberbauer, die na het vertrek van Henk Fraser voor de groep staat in de Galgenwaard. De middenvelder, die in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2021/22 tegen NEC (5-0) zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax maakte, heeft vier wedstrijden voor de A-selectie van de Amsterdammers achter zijn naam staan. Het contract van Jensen liep in Amsterdam nog door tot medio 2024.

