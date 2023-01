Ten Hag negeert forse kritiek en heeft bemoedigende woorden voor Antony

Zondag, 29 januari 2023 om 12:27 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:47

Manchester United won zaterdagavond in de vierde ronde van de FA Cup met 3-1 van Reading. Antony kwam niet tot scoren, maar werd wel gekozen tot Man of the Match, dit tot groot genoegen van zijn manager Erik ten Hag. Volgens de oefenmeester raakt zijn Braziliaanse pupil steeds beter in vorm, maar is de weg naar succes nog een lange.

Op Old Trafford duurde het een klein uur voordat the Red Devils tot scoren kwamen. Casemiro opende de score op aangeven van landgenoot Antony. Vier minuten later was de middenvelder opnieuw trefzeker, waarna invaller Fred het duel in het slot gooide. Amadou Mbengue deed wat terug namens Reading. Ondanks de dubbelslag van Casemiro werd Antony tot Man of the Match gekroond. Door zijn immense prijskaartje van rond de honderd miljoen euro, ligt de ex-Ajacied in Engeland logischerwijs onder een vergrootglas.

Feliz demais! Grande vitória da equipe e troféu de melhor em campo!! Evoluir sempre, construir, escutar e vencer!! Vamos, United!! @ManUtd ?????????????????? pic.twitter.com/Xj0vOjNAIu — Antony Santos (@antony00) January 28, 2023

De Engelse media waren de afgelopen tijd kritisch over het gebrek aan impact van de aanvaller. In het FA Cup-treffen met Reading was Antony met een assist belangrijk voor zijn ploeg en was hij constant dreigend. Ten Hag vertelde na afloop onder de indruk te zijn van zijn pupil. “Hij wordt steeds beter. Hij moet dynamischer en directer worden en nu had hij een geweldige pass in huis waar het eerste doelpunt uit voortkwam”, aldus de trainer.

Ten Hag liet weten blij te zijn met de ontwikkeling die Antony doormaakt. “Maar er komt nog wel meer aan. Ik weet dat hij daartoe in staat is. Hij heeft veel potentie en moet iedere dag stappen maken.” Tot nu toe speelde Antony twintig duels voor United. Daarin maakte hij vijf doelpunten en gaf hij één assist.

Van der Vaart kritisch

Bij Ziggo Sport kreeg Antony naast lof ook de nodige kritiek van analist Rafael van der Vaart. "Antony had een paar leuke momenten, maar hij was ook een paar keer egoïstisch. Hij moet wel echt wedstrijden gaan beslissen, want die kwaliteiten heeft hij. Daar zal Ten Hag ook wel op hameren, want die houdt niet van die tierlantijnen", weet Van der Vaart. Ook moet Antony niet overdrijven vind de analist. Van der Vaart refereerde aan een moment waarbij de aanvaller zijn tegenstander uitdaagde. “Wat wil hij nou? Er gebeurt helemaal niks en dan glijdt hij ook nog eens uit. Hij overdrijft. En de makkelijke ballen maakt hij niet. Vijftig procent minder gedoe en dan is het prima”, aldus de oud-speler.