Anwar El Ghazi: ‘Het vrat zeker aan mij, ik ging wel gefrustreerd naar huis’

Zondag, 29 januari 2023 om 09:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:29

Anwar El Ghazi is vooral opgelucht na de 2-0 overwinning van PSV op Go Ahead Eagles van zaterdagavond. De vleugelaanvaller (27) scoorde halverwege de tweede helft van de ontmoeting in het Philips Stadion en daarmee kwam een einde aan een reeks van zeven duels zonder doelpunt. El Ghazi stond namelijk sinds 30 oktober vorig jaar, toen NEC met 3-0 werd verslagen, droog.

"Ik had dit nodig", verklaarde El Ghazi op de aansluitende persconferentie. "Ik ben nooit gestopt met werken en heb ook altijd het vertrouwen gehad van de trainer. Dan is het fijn om hem en de club terug te betalen met een goal." Ruud van Nistelrooij gebruikte El Ghazi tegen Go Ahead als rechtsbuiten. Afgelopen dinsdag, toen er verrassend met 1-0 werd verloren van FC Emmen, bekleedde de voormalig Ajacied nog de spitspositie van PSV vanwege het ontbreken van Luuk de Jong.

El Ghazi erkent dat de doelpuntendroogte hem niet onberoerd heeft gelaten in de afgelopen periode. "Het vrat zeker aan mij. Dan is het zaak om rustig te blijven. Ik ging wel gefrustreerd naar huis, zoals elke supporter van PSV na een nederlaag of een gelijkspel. Dan zit je niet lekker thuis. Dan weet mijn vrouw ook dat ze me even niet moet lastigvallen. Alleen hard werken helpt in dat geval. Hopelijk is vandaag het begin van iets heel moois", aldus de optimistisch gestemde buitenspeler.

Het maakt El Ghazi overigens niet uit waar hij wordt opgesteld door Van Nistelrooij. "Op elke positie moet je presteren. Ik kan overal uit de voeten, al gaat mijn voorkeur uit naar de buitenkant." Dat PSV bezig is met aanvallende versterkingen maakt hem niet veel uit. "Concurrentie is alleen maar goed, dat houdt mij scherp en gefocust. Als je niet goed presteert, moet je gaan zitten in de voetbalwereld. En zonder concurrentie kun je laks worden." Van Nistelrooij vindt ook dat El Ghazi op de flanken het beste presteert.

Geen zorgen bij Van Nistelrooij

"Hij stond eerder op 9 omdat Luuk (De Jong, red.) geblesseerd was, maar met Fábio Silva hebben we nu een extra spits erbij", aldus de PSV-coach, die zich geen zorgen maakte over de periode zonder doelpunten van El Ghazi. "Ik zei: 'blijf rustig, die goal gaat wel vallen. Je komt nog steeds vaak in de positie en dat wil zeggen dat je veel goede dingen doet'. En dan gaat het om the final touch. Als aanvaller heb je zorgen als je niet scoort, maar vooral als je niet in de positie komt."