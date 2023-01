Van Nistelrooij deed vlak voor duel met Go Ahead speciaal verzoek aan Brands

Zaterdag, 28 januari 2023 om 20:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:44

PSV boekte zaterdagavond een 2-0 zege op Go Ahead Eagles. Trainer Ruud van Nistelrooij was tevreden over de prestatie van zijn ploeg, maar toch ligt de focus de komende dagen op de transferperiode. De Eindhovenaren zijn naarstig op zoek naar versterking voor de aanval en worden in verband gebracht met meerdere namen. Van Nistelrooij hult zich in zijn nevelen en stelt dat hij aan algemeen directeur Marcel Brands het verzoek deed om de transferperikelen over de wedstrijd tegen Kowet heen te tillen.

PSV wordt in de laatste dagen van de winterse transferwindow in verband gebracht met meerdere vleugelspelers. Zo zijn Adnan Januzaj, Anthony Elanga en Kamaldeen Sulemana allen opties om de voorhoede van de Eindhovenaren te versterken. "Je gaat nu de laatste drie, vier dagen in voor de deadline", vertelt Van Nistelrooij bij ESPN. "Ik moet zeggen dat ik wel aan de directie, Marcel Brands, heb gevraagd om het over de wedstrijd heen te tillen. Ik ga hem zo eens rustig spreken en morgen ook. Dan kijken we wat er nog mogelijk is."

Tegen Go Ahead mocht Joey Veerman weer eens inde basis beginnen. De middenvelder speelt de laatste tijd minder dan hem lief is, maar liet zich met een treffer gelden. "De reactie van Joey is de juiste", vindt Van Nistelrooij. "Op de trainingen, naar het team toe. Wat er gevraagd wordt zag je vandaag prachtig terug. Hij beloont zichzelf en ons met een goede goal." Of Veerman zijn basisplaats definitief heeft terugveroverd, kan de oefenmeester niet zeggen. "Je bekijkt het per wedstrijd. Als ik zie hoe Guti het heeft gedaan op die plek in de afgelopen wedstrijden en hoe hij ook weer invalt, dan hebben we een selectie waarin we keuzes kunnen maken. Op basis van de tegenstander, op basis van prestaties. Dus ik ben heel blij dat we die jongens hebben en dat is uiteindelijk ook de kracht van het team."

Op de vraag van verslaggever Christian Willaert of 'de crisis nu voorbij is', kwam Van Nistelrooij met een opmerkelijk antwoord. "Ik vond het wel interessant, want wij als team vonden al langer dat we in een crisis zaten dan toen de media dat oppikten. Als je gelijkspeelt tegen Sparta en Fortuna vonden wij al dat het zeer ernstig was. Daar kwam door de media-aandacht wel een sausje overheen. Maar de reactie van vandaag was prima. Crisis of niet.... Je noemt het wat. We gaan even bijkomen, even twee dagen vrij en dan kunnen we bouwen richting de De Kuip volgende week zondag", doelt de oud-topspits op de topper tegen Feyenoord op 5 februari.