Vertessen verlaat PSV en wordt op straat gespot met shirt van nieuwe club

Zaterdag, 28 januari 2023 om 14:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:09

Yorbe Vertessen gaat PSV verlaten voor een tijdelijk avontuur bij Union Sint-Gillis, zo maakt PSV bekend via de officiële kanalen. Union plaatste al voor de officiële bekendmaking een tweet met een shirt met rugnummer 18 dat, zo wordt nu bevestigd, bedoeld is voor de aanvaller, die op huurbasis overkomt. Eerder op de dag werd de 22-jarige spits al door een oplettende voorbijganger op straat vastgelegd met een geel-blauw shirt in de hand. Aan het einde van het huidige seizoen keert de Belg weer terug naar Eindhoven.

Daags voor het Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles bevestigde trainer Ruud van Nistelrooij al dat Vertessen op de nominatie stond om verhuurd te worden. De Belgische aanvaller hoeft door de komst van Fábio Silva niet meer op speeltijd te rekenen en wordt bij Union gestald om ervaring op te doen. "Na de komst van Fábio Silva is het van belang voor Yorbe en ook voor PSV, dat hij aan spelen toe gaat komen", aldus de PSV-coach.

Het Eindhovens Dagblad wist eerder deze week te melden dat het Royal Antwerp van Marc Overmars en Mark van Bommel ook geïnteresseerd was in de aanvaller. De trainer haalde Vertessen in het najaar van 2019 bij de hoofdmacht van PSV, kort voordat hij werd ontslagen. Namens Jong PSV had de Belg toen al zijn debuut gemaakt in het betaalde voetbal. Mede vanwege diverse blessures is Vertessen in het Philips Stadion nog niet uitgegroeid tot een vaste waarde.

Vertessen kwam dit seizoen in de Eredivisie, Europa League en TOTO KNVB Beker pas tot 312 speelminuten. In elf optredens wist de Belgische aanvaller tweemaal het net te vinden. Van Nistelrooij kiest meestal voor Luuk de Jong als diepste spits en kan voor die positie eventueel ook voor Xavi Simons kiezen. Op de flank is Anwar El Ghazi verzekerd van zijn plek. Even leken er meer kansen te komen voor Vertessen met het vertrek van Noni Madueke naar Chelsea, maar de club voelt meer voor een verhuur.