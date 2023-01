Jan Smit steekt de draak met Ajax na gelijkspel tegen FC Volendam

Vrijdag, 27 januari 2023 om 15:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:46

FC Volendam zorgde donderdagavond voor een enorme stunt door Ajax in de Johan Cruijff ArenA op een 1-1 gelijkspel te houden. Het Andere Oranje kwam tot twee doelpogingen en noteerde slechts zeventien procent balbezit. Tegen de verwachtingen en de verhoudingen in zette Damon Mirani Ajax op een achterstand, die uiteindelijk in de slotfase werd weggepoetst door Mohammed Kudus. Het gelijkspel werd Alfred Schreuder desalniettemin fataal. De clubleiding van Ajax zette de vijftigjarige oefenmeester direct na het Eredivisie-duel op non-actief.

Door de remise tegen FC Volendam is Ajax inmiddels zeven competitiewedstrijden op rij zonder zege. Jan Smit, die naast zanger ook voorzitter van FC Volendam is, stak na afloop van het duel de draak met de regerend landskampioen. “Puntverlies in Amsterdam…”, schreef hij via Instagram Stories met een schaterlachende emoticon. Vervolgens deelde hij een foto van zichzelf op televisie, waarin hij lachend in het stadion was te zien.