Heerenveen verliest zonder Noppert van Fortuna; einde aan knappe reeks

Woensdag, 25 januari 2023 om 21:56 • Sam Vreeswijk

Fortuna Sittard heeft woensdagavond meer afstand genomen van de onderste regionen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Julio Velázquez won in eigen huis met 2-0 van sc Heerenveen, door doelpunten van Úmaro Embaló en Burak Yilmaz. Door de zege staat Fortuna nu met negentien punten op de twaalfde plek van de Eredivisie, terwijl Heerenveen voorlopig op de zevende plaats blijft staan.

Bij Fortuna stonden er liefst vier andere spelers aan de aftrap dan tegen AZ (3-1 nederlaag) afgelopen weekend. Behalve debutant Kristijan Bistrovic koos Velázquez ook voor George Cox, Oguzhan Özyakup en Embaló, wat ten koste ging van Deroy Duarte, Stipe Radic, Rémy Vita en Tijjani Noslin. Heerenveen-coach Kees van Wonderen had juist het plan om met dezelfde basiself te starten als tegen FC Groningen (3-1 winst), maar zag doelman Andries Noppert geblesseerd afhaken in de warming-up. Daardoor stond Xavier Mous onder de lat. Spits Sydney van Hooijdonk moest opnieuw genoegen nemen met een reserverol.

In de matige eerste helft waren de kansen op één hand te tellen. Pas na een klein half uur ontstond het eerste echte gevaar, maar het schot van Bistrovic kon uit de hoek worden gehaald door Mous. Diezelfde doelman moest enkele minuten later opnieuw in actie komen, toen eerst Yilmaz met de bal op hem afstoomde en hij daarna ook Embaló het scoren kon beletten. Het grootste gevaar van de bezoekers kwam vlak voor rust van Antoine Colassin, die zijn schot stijlvol over het doel getikt zag worden door Ivor Pandur.

Fortuna was dreigender in de beginfase van het tweede bedrijf en kreeg in de 58ste minuut loon naar werken. Nadat Iñigo Córdoba (schot in zijnet) en Embaló (redding Mous) kansen op de 1-0 hadden gemist, was het via laatstgenoemde alsnog raak: Yilmaz zette voor vanaf de rechterkant, waarna de geheel vrijstaande Embaló de openingstreffer kon binnenkoppen.

Ook het restant van de tweede helft was vermakelijker dan de eerste 45 minuten, met kansen over en weer. Zo kopte Rodrigo Guth namens Fortuna over uit een corner, terwijl invaller Van Hooijdonk aan de andere kant van het veld zijn poging gekeerd zag worden door Pandur. Heerenveen zette in de slotfase aan om nog een gelijkmaker te forceren en was daar het dichtstbij via Pelle van Amersfoort, maar zijn schot ging naast. In de blessuretijd maakte Mous een overtreding op Yilmaz, waarna de bal op de stip ging. De Turk benutte het buitenkansje, waardoor de eerste uitnederlaag voor Heerenveen in de Eredivisie sinds 10 september een feit was.