Doelman Xavier Mous zet op 28-jarige leeftijd punt achter voetbalcarrière

Xavier Mous is niet langer profvoetballer, zo laat de 28-jarige doelman weten via zijn LinkedIn-pagina. De Haarlemmer zat sinds zijn vertrek bij sc Heerenveen afgelopen zomer zonder club en gaat zich richten op nieuwe uitdagingen buiten het voetbal. Mous rondde tijdens zijn spelersloopbaan een studie af en was de afgelopen jaren al parttime werkzaam als fiscalist.

Mous kondigt het ‘transfernieuws’ aan via LinkedIn. “Na een fantastische voetbalperiode is voor mij het juiste moment aangebroken om de focus te verleggen naar nieuwe uitdagingen.” De sluitpost krijgt enorm veel reacties op het nieuws.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De doelman is trots op wat hij bereikt heeft in het profvoetbal. “Op tienjarige leeftijd beginnen in de jeugdopleiding van Ajax was het startschot van achttien jaar intensief investeren in een professionele voetbalcarrière en dat heeft mogen leiden tot bijna 200 wedstrijden in het betaalde voetbal voor Jong-Ajax, TOP Oss, SC Cambuur, PEC Zwolle en sc Heerenveen”, aldus Mous.

Toch heeft Mous weloverwogen het besluit genomen te stoppen. “De laatste vijf jaar heb ik, na mijn studie, mijn fulltime voetbalcarrière gecombineerd met parttime werken als fiscalist bij Deloitte op de (internationale) Business Tax praktijk. Ik heb onwijs veel zin om me hier volledig op te gaan focussen en daarnaast te genieten van meer tijd met mijn gezin!” Op Transfermarkt wordt de marktwaarde van Mous nog altijd getaxeerd op 350.000 euro.

Het is onbekend of Mous na afloop van zijn contract in Heerenveen nog op zoek is gegaan naar een nieuwe club. In totaal stond hij twee seizoenen onder contract in Friesland. Daarin kwam Mous tot 39 officiële wedstrijden. Zeven keer wist de Haarlemmer zijn doel schoon te houden.

Mous genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Ajax. De Amsterdammers pikten hem in 2005 op bij de Koninklijke HFC. Na vier seizoenen werd de doelman te licht bevonden, waarna hij aan de slag ging bij HFC Haarlem. Ajax bedacht zich vervolgens, waardoor Mous tussen 2010 en 2014 weer op Sportpark De Toekomst te vinden was. Bij Ajax wist de rechtspoot uiteindelijk niet door te breken.

Toch groeide Mous uit tot een verdienstelijke doelman in het betaald voetbal. Na wedstrijden voor Jong Ajax, TOP Oss, SC Cambuur, PEC Zwolle en Heerenveen stopt de teller uiteindelijk op 183 officiële wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en TOTO KNVB Beker.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties