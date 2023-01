Schalke 04 lijdt voor eigen publiek ontluisterende nederlaag: 1-6

Dinsdag, 24 januari 2023 om 20:36 • Bart DHanis • Laatste update: 20:44

RB Leipzig heeft Schalke 04 nog verder richting de afgrond geduwd. De ploeg van trainer Marco Rose was in Gelsenkirchen met 1-6 te sterk voor Schalke, dat met negen punten uit zeventien wedstrijden troosteloos laatste staat in de Bundesliga. Leipzig neemt dankzij de overwinning in de Veltins Arena de tweede plaats over van Eintracht Frankfurt, dat woensdagavond overigens nog in actie komt tegen SC Freiburg.

Het duurde slechts zeven minuten voor Leipzig de bal voor het eerst achter doelman Alexander Schwolow wist te schieten. Portugese spits André Silva pikte de bal halverwege de helft van Schalke op en kon vervolgens gemakkelijk doorlopen tot het zestienmetergebied, waarna hij de bal linksonder in het doel knalde. Luttele minuten later wist Leipzig de score al te verdubbelen. Rechtervleugelverdediger Benjamin Henrichs rondde een mooie aanval af met een hard schot in de linkerhoek: 0-2.

De eerste helft leek te gaan eindigen in 0-2, tot in de 44ste minuut Schalke na hoge druk van Leipzig de bal diep op eigen helft inleverde. Dani Olmo drukte af, maar zijn schot werd gekeerd door de Schalke-doelman. In tweede instantie stond André Silva net geen buitenspel en schoot hij op koelbloedige wijze binnen: 0-3. Ook dat werd niet de ruststand. In de blessuretijd van de eerste helft rondde Timo Werner een lage voorzet van Olmo af, waardoor de teams met een 0-4 tussenstand de kleedkamer opzochten.

In de tweede helft kwam Schalke een stuk beter uit de kleedkamer. Soichuro Kozuki lanceerde zichzelf met zijn aanname en kwam direct oog in oog te staan met Leipzig-doelman Janis Blaswich. Blaswich, die tussen 2018 en 2022 voor Heracles keepte, wist de bal niet te keren en zag de bal over zijn voet rechtsonder in het doel verdwijnen: 1-4. Tien minuten voor tijd maakte Olmo de mooiste goal van de wedstrijd. Hij stifte de bal van de zijkant van het zestienmetergebied over de keeper: 1-5. Invaller Yussuf Poulsen deed in de laatste minuut ook nog een duit in het zakje. Hij plaatste de bal met een curve achter de keeper en besliste de eindstand op 1-6.

