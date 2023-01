Ronald Koeman glashelder: systeem van Louis van Gaal gaat prullenbak in

Maandag, 23 januari 2023 om 13:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:30

Ronald Koeman gaat met het Nederlands elftal ouderwets 4-3-3 spelen, zo maakt de kersverse bondscoach duidelijk bij zijn presentatie. Koeman heeft de afgelopen periode onder Louis van Gaal met belangstelling gevolgd, maar wil niet verder in een systeem van vijf verdedigers, dat Oranje op het WK gebruikte. "In principe gaan we terug naar het systeem dat we toen gespeeld hebben gedurende mijn eerste twee jaar", aldus Koeman in Zeist.

"Ik ben wel een trainer geweest die ook weleens verandert van systeem, maar de basis wordt met vier verdedigers, en niet met drie of vijf", zo klinkt luid en duidelijk uit de mond van Koeman. Oranje strandde op het WK in Qatar in de kwartfinale tegen Argentinië. "Ik heb het WK met heel veel interesse gevolgd, vooral het Nederlands elftal", zegt Koeman. "Ik was benieuwd hoe het systeem tot uiting zou komen."

"Daar had ik natuurlijk al een beeld van door de kwalificatiewedstrijden, met heel veel goede resultaten. Ik heb ook naar de manier van spelen van andere landen gekeken. Naar Frankrijk bijvoorbeeld, want dat is onze eerste tegenstander in maart. Dan maak je je mind up, hoe je het in wil gaan vullen met je staf." Dat wordt dus in principe 4-3-3, hoewel Koeman geen tegenstander is van 5-3-2. "Ik heb dat bij Barcelona in de beginperiode ook lang gespeeld."

Ook bij Oranje probeerde Koeman dat systeem al uit. "Wij hebben toen ook de aanloop gehad van vier oefenwedstrijden, waarin we ook 5-3-2, of hoe je het ook noemen wil, zijn gaan spelen. Dat hebben we toen geanalyseerd. Een aantal wedstrijden van die vier kwamen we in de problemen: dat je vaak achterin een man over hebt, die je voorin tekort komt. En in die periode was het ook zo dat zowel Ajax als PSV heel goed voetbal speelde, en we hadden veel spelers van die clubs." Ajax en PSV hanteren eveneens een 4-3-3-systeem, waardoor de spelers dat gewend zijn, bedoelt Koeman te zeggen.

"Welkom iedereen", opende Koeman nadat hij voor het oog van de camera's zijn handtekening had gezet onder zijn contract. "Ik ben weleens gepresenteerd waar ik de weg niet wist. Het voelt hier als prettig thuiskomen. Het zal iets makkelijker zijn om de weg te vinden, omdat ik weet hoe ik het wil hebben. De selectie is mondjesmaat wel veranderd, maar er zijn veel jongens nog bij waarmee we tussen 2018 en 2020 hebben gewerkt. Deze baan is een erebaan, volgens mij heb ik dat in 2018 bij mijn presentatie ook al gezegd. Ik ben blij en trots dat ik wederom deze kans krijg."

Koeman begint aan zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Eerder stond hij aan het roer bij de KNVB tussen februari 2018 en augustus 2020, waarna hij via een clausule in zijn contract een vertrek naar Barcelona afdwong. Frank de Boer nam het stokje over en ging met Oranje naar het EK 2020, dat vanwege corona gehouden werd in 2021. Na de pijnlijke uitschakeling tegen Tsjechië in de achtste finale werd De Boer ontslagen, waarna Van Gaal de bondscoach werd.

Oranje maakt zich op voor een nieuwe EK-kwalificatiecyclus. De eerste wedstrijd, op vrijdag 24 maart, is direct een kraker, op bezoek bij groepshoofd Frankrijk. Drie dagen later volgt in De Kuip een thuiswedstrijd tegen Gibraltar. In juni speelt Oranje de Final Four van de Nations League, waarvoor ook Kroatië, Italië en Spanje zich hebben geplaatst. De EK-kwalificatie gaat in september verder.