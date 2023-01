Schreuder legt keuzes voor Steven Berghuis en Mohammed Kudus uit

Zondag, 22 januari 2023 om 14:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:48

Alfred Schreuder heeft zich voor de Klassieker uitgesproken over Steven Berghuis. De oefenmeester van Ajax geeft aan dat hij 'de hele week goed heeft getraind' en dat er geen twijfel was over een basisplaats voor de voormalig Feyenoorder. In de voorhoede kiest Schreuder voor Kudus in de spits vanwege diens balvastheid.

"Ik denk dat we hier op z'n Ajax moeten spelen", begint Schreuder in gesprek met ESPN. "We moeten brutaal zijn, dominant willen zijn en blij vlagen heel compact spelen. Dat kan hoog op het veld maar ook laag. Feyenoord zet heel goed druk, dus we moeten kijken wat de opties zijn. Zowel hoog als laag op het veld moeten we goed staan."

Berghuis is na een periode van blessureleed weer helemaal fit. De aanvaller annex middenvelder staat in De Kuip tegenover zijn oude ploeg. Schreuder heeft gezien dat Berghuis zich goed liet zien tijdens de trainingen in aanloop naar de kraker. "Hij is rustig en heeft de hele week super goed getraind. Hij is een ervaren jongen met een groot hart. Dit zijn de mooiste wedstrijden."

Tot slot kiest Schreuder voor Kudus in de spits, wat ten koste gaat van Brian Brobbey. "We hebben voor Kudus in de spits gekozen omdat ik vaak met hem heb gespeeld in grotere wedstrijden", legt de trainer uit. "Dat heeft hij naar behoren gedaan. Hij is balvast en dat hebben we nodig vandaag. We willen proberen een man meer op het middenveld creëren om van daaruit de aansluiting naar voren krijgen."