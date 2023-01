De Mos zag Schreuder verkeerd starten bij Ajax: ‘Dat is zijn fout geweest’

Zondag, 22 januari 2023 om 10:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:09

Aad de Mos ziet verbeterpunten voor Alfred Schreuder bij Ajax. De voormalig coach van de Amsterdamse club zag de oefenmeester bij Barcelona en Club Brugge een werkwijze hanteren die in de Johan Cruijff ArenA waarschijnlijk niet voor goede resultaten gaat zorgen. Schreuder gaf zaterdag in een interview met De Telegraaf al aan dat hij in zijn eerste maanden bij Ajax er korter op had moeten zitten bij de spelersgroep.

"Je moet het verleden meenemen om het verleden te kunnen analyseren", concludeert De Mos in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Hij kwam uit de kleedkamer van Barcelona met Koeman. Messi was eigenlijk de man die alles neerzette en bepaalde of een trainer wel of niet boos kon worden. Dat heeft hij mij zelf ook een keer verteld en Ronald ook. Je kon aan het gezicht van Messi zien dat het nodig was als trainer om op te treden. En als het niet nodig was, kon je het gewoon laten", aldus de trainer in ruste, die ook de periode in Brugge onder de loep neemt.

"Bij Brugge valt hij in bij een gesetteld elftal. Daar kon hij het overlaten aan Vanaken en Mignolet", gaat De Mos verder met de analyse over de manier van werken van Schreuder. "Dan denk je al snel: dat gaat goed, dat ga ik bij Ajax ook doen. Dat is zijn fout geweest. Je komt daar met vijf of zes nieuwe spelers die het DNA van Ajax niet hebben. En toch wil hij spelen zoals Ajax gewend is om te spelen. En die hebben heel veel uitleg nodig. Hoe moet ik drukzetten, hoe moet ik dekken? Dat is een beetje verbloemd door de beginfase met die wedstrijd tegen Rangers (4-0 overwinning, red.). Dat heeft hem toch het vertrouwen gegeven dat het goed komt."

"Dat is natuurlijk niet goedgekomen en dan moet je er bovenop zitten. Automatismen kweken, heel streng zijn en herhalen en blijven doen. Zoals Van Gaal dat doet. Totdat het helemaal doordringt", trekt De Mos een vergelijking met een van de succesvolste coaches uit de Ajax-geschiedenis. Collega-analist Marciano Vink vindt dat Schreuder teveel heeft geschoven met spelers om ze maar te pleasen. "Want als jij Kudus in het team wil krijgen en je hebt Berghuis op 10, dan is er maar een positie en dat is de spitspositie. Als je op een bepaalde manier druk wil zetten en je wil dingen erin slijpen en je hebt constant maar geschuif om spelers maar te laten spelen, omdat je teveel spelers met een te grote status in een team hebt zitten."

????? "Als Ajax weggespeeld wordt, is het einde oefening voor Alfred Schreuder" — ESPN NL (@ESPNnl) January 22, 2023

"Dan krijg je dat men niet meer van elkaar weet wanneer er druk moet worden gezet", legt Vink de vinger op de zere plek. "En Kudus is geen type-Klaassen die druk zet. Daarin zijn dus een heleboel dingen verwaterd. En dat is het grootste probleem: er is teveel geschoven met spelers en iedereen raakt op een gegeven moment uit zijn hum. Dat is denk ik wat er nu speelt, dat werkt gewoon niet", aldus de gewezen middenvelder, die enige jaren voor Ajax uitkwam.