Sparta zet SC Cambuur voor eigen supporters te kijk en sluit aan bij top vijf

Zaterdag, 21 januari 2023 om 21:53 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:03

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond ruim weten te winnen van SC Cambuur. In Leeuwarden won de ploeg van Maurice Steijn met 0-3. Tobias Lauritsen opende al vroeg in de wedstrijd de score, waarna ook Koki Saito en Vito van Crooij op het scoreformulier kwamen te staan. Sparta staat door de zege op gelijke hoogte met nummer vijf FC Twente, dat nog wel een duel tegoed heeft. Cambuur blijft hekkensluiter, met negen punten.

Cambuur pakte vorige week een punt op bezoek bij FC Emmen (0-0), en trainer Sjors Ultee besloot weinig wijzigingen door te voeren in zijn basiself. Alleen op de linksbuitenpositie stond een andere naam: Silvester van der Water, die tegen Emmen nog ontbrak vanwege ziekte, verving de geblesseerde Robin Maulun. De van FC Utrecht gehuurde Mimoun Mahi behoorde nog niet tot de wedstrijdselectie. Ook bij Sparta begon er één andere speler aan de wedstrijd ten opzichte van het vorige duel (1-0 winst tegen Excelsior): Arno Verschueren keerde terug van een schorsing, waardoor Jeremy van Mullem weer genoegen moest nemen met een reserverol.

De thuisploeg begon fel en fanatiek, maar stond al na negen minuten op achterstand: Lauritsen krulde de bal van buiten het strafschopgebied prachtig in de verre hoek. Sparta was effectief, want weer negen minuten later was het opnieuw raak. Dat was enigszins te danken aan Cambuur-doelman João Virgínia, die de bal zwak wegtrapte en zo inleverde bij Sven Mijnans. De middenvelder vond Saito en oog in oog met Virgínia bleef de Japanner koel: 0-2. Nadat Verschueren zijn schot na een klein half uur gered zag worden, begon ook Cambuur wat kansjes te creëren. Mees Hoedemakers en Daniël van Kaam stuitten echter allebei op Nick Olij, terwijl Jamie Jacobs naast kopte.

Vlak na rust werd Cambuur door eigen toedoen dieper in de problemen gedrukt, toen Hoedemakers in het eigen strafschopgebied een overtreding beging op Mijnans. De penalty die volgde werd - met moeite - benut door Van Crooij: 0-3. Met name via Van der Water poogde Cambuur er vervolgens nog wat van te maken, maar hij schoot naast of trof Olij. Nadat ook Alex Bangura (voorlangs) en Hoedemakers (redding Olij) niet wisten te scoren, ebde de hoop op een wonder langzaam weg bij de Leeuwarders.