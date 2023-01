Büttner ziet Weghorst in zijn voetsporen treden bij United: ‘Een tip voor hem?’

Almere City en De Graafschap deelden vrijdagavond de punten (2-2) in de Keuken Kampioen Divisie. De uitploeg kwam tot twee keer toe op voorsprong, maar Almere City kwam even vaak weer op gelijke hoogte. Na afloop sprak Voetbalzone-verslaggever Labib Bitchou met Alexander Büttner over de wedstrijd én over het debuut van Wout Weghorst bij Manchester United.

De 0-1 van De Graafschap viel uit een corner van Büttner zelf. “Ik denk dat we het goed deden”, begint de verdediger. “We komen twee keer op voorsprong. Almere City is natuurlijk een goede ploeg en speelt goed voetbal, maar wij de laatste tijd ook. We moeten gewoon zo doorgaan. Je komt twee keer op voorsprong, dan is het jammer dat we de wedstrijd niet winnen. Aan de andere kant kunnen we tevreden zijn met een gelijkspel.” De Graafschap stijgt door de remise naar de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Büttner, die zelf 28 wedstrijden voor United speelde, zag Weghorst deze week zijn debuut maken voor the Red Devils. De spits begon in de basis tegen Crystal Palace (1-1), maar wist geen potten te breken. Na zeventig minuten werd hij gewisseld. “Het is voor iedereen een jongensdroom, dat je voor zo’n grote club mag uitkomen”, zegt Büttner over United. “Ik kan me goed herinneren dat ik tijdens mijn debuut een assist gaf en scoorde. Dat gevoel vergeet je nooit meer. Een tip voor Weghorst? Hij moet gewoon zijn best doen, meer kan je niet doen. Hij moet de ballen erin schieten! Hoeveel? Zoveel mogelijk als spits, hé.”