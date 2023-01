Ronaldo eist 19,6 miljoen euro van Juventus; club vreest óók 9 punten aftrek

Vrijdag, 20 januari 2023 om 19:36 • Bart DHanis • Laatste update: 20:07

Cristiano Ronaldo gaat juridische stappen ondernemen tegen zijn voormalige club Juventus, zo schrijft de Italiaanse krant La Repubblica. Volgens uitgelekte documenten heeft de Portugese ster nog 19,6 miljoen euro aan salaris tegoed van La Vecchia Signora. Onder de naam ‘Prisma’ wordt er al langer door de Turijnse rechtbank onderzoek gedaan naar gesjoemel in de boekhouding van Juventus. De aanklager van de Italiaanse voetbalbond heeft nu negen punten in mindering geëist tegen de club.

Tijdens 'operatie Prisma' is een document boven water gekomen waarin de handtekening van Ronaldo ontbreekt. In de tekst van dat document staat dat de aanvaller, ook bij een vroegtijdig vertrek, recht heeft op 19,6 miljoen euro. Dat bedrag had voor eind juni 2021 moeten worden uitgekeerd. Het werd gevonden in het kantoor van jurist Federico Restano en is ondertekend door toenmalig sportief directeur Fabio Paratici. De handtekening van Ronaldo staat er echter niet onder. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar heeft dat bedrag echter niet ontvangen en het bedrag is tevens niet opgenomen in de boekhouding van Juventus. De advocaten van Ronaldo zijn verbijsterd en stellen dat zij en Ronaldo zelf niet van het bestaan van het document afwisten.

Eerder werd bekendgemaakt dat Juventus tijdens de coronapandemie toch spelerssalarissen had doorbetaald, ondanks dat de club toen met het nieuws kwam dat de spelers tijdelijk van hun salaris afzagen. In november 2022 stapten voorzitter Andrea Agnelli, vice-voorzitter Pavel Nedved en acht andere leden van de raad van bestuur op, omdat de druk te groot werd. Agnelli hangt nu een schorsing van zestig maanden boven het hoofd, terwijl Paratici. die momenteel werkzaam is bij Tottenham Hotspur, voor twintig maanden uitgesloten dreigt te worden.

In december 2022 werd tevens bekend dat er een onderzoek liep naar Juventus voor het kunstmatig opvoeren van transfersommen, zodat ze er financieel gunstiger vanaf kwamen. Daar is de club wél van vrijgesproken. Vrijdagmiddag werd in Rome het proces afgerond. Binnenkort wordt er bepaald of de aanklager Italiaans voetbal zijn verhaal voor de rechter mag betuigen. Mocht Juventus negen punten in mindering krijgen, zakt het van de derde naar de zevende plek op de ranglijst.