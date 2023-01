PSV profiteert van transfer Memphis Depay dankzij geringe solidariteitsbijdrage

Donderdag, 19 januari 2023 om 21:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:29

PSV houdt circa 100.000 euro over aan de transfer van Memphis Depay, zo weet journalist Rik Elfrink donderdagavond te melden op Twitter. De aanvaller is onderweg van Barcelona naar Atlético Madrid, waar hij inmiddels de eerste training al heeft afgewerkt. De deal is nog niet officieel beklonken, maar de Oranje-international kreeg dus al wel toestemming van Barça om deel te nemen aan de training van zijn nieuwe werkgever.

Memphis speelde tussen de zomer van 2006 tot juli 2015 in de jeugdopleiding en in het eerste elftal van PSV, dat daardoor recht heeft op een solidariteitsbijdrage bij de verkoop van de aanvaller. Volgens Elfrink krijgen de Eindhovenaren volgens de solidariteitsregels 3,75 procent van iedere transfersom, die in dit geval drie miljoen euro bedraagt. PSV zal zodoende een bescheiden bedrag van circa 100.000 euro kunnen bijschrijven.

? @Memphis, con permiso del FC Barcelona, se ejercitó en Majadahonda mientras ambos clubes cierran su traspaso a nuestro club. pic.twitter.com/kWFmHcweIU — Atlético de Madrid (@Atleti) January 19, 2023

Hoewel de clubs de transfer nog niet officieel hebben bevestigd, lijkt niets een overstap naar los Colchoneros nog in de weg te staan. Barcelona liet Memphis overigens niet zonder slag of stoot naar Atlético vertrekken. De Catalanen moesten eigenlijk liefst vijftien procent van het transferbedrag overmaken aan Memphis, zo staat in zijn verbintenis die hij in de zomer van 2021 aanging met de club. De aanvaller werd verplicht door Barcelona om af te zien van het bedrag, dat neerkomt op circa 450.000 euro.

Memphis heeft donderdag de medische keuring bij Atlético ondergaan en zal naar verwachting spoedig officieel zijn contract ondertekenen. Memphis is al direct aangesloten bij de training, die om 18.30 uur gepland stond in het Cerro del Espino, het trainingsstadion van Atlético. Memphis gaat voor tweeënhalf seizoen tekenen, tot medio 2025 dus. Bij zijn nieuwe club gaat hij de concurrentie aan met onder meer Antoine Griezmann, Álvaro Morata en Ángel Correa.