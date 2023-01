Hutchinson (39) faalt tweemaal (!) vanaf elf meter; Besiktas ligt uit beker

Woensdag, 18 januari 2023 om 18:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:15

Besiktas is woensdag uitgeschakeld in de Turkse beker. Zonder de naar Manchester United vertrokken Wout Weghorst werd in de achtste finale verloren van competitiegenoot Ankaragücü: 1-1 en 4-3 na strafschoppen. Cenk Tosun maakte als invaller gelijk en er waren dus een verlening en strafschoppen nodig om uitsluitsel te geven. De ingevallen Atiba Hutchinson (39), twee keer zelfs, en Arthur Masuaku faalden, waardoor Besiktas niet langer kan dromen van bekerwinst.

De midweekse bekerontmoeting in Ankara kende een valse start voor Besiktas. Na snel combinatiewerk in de zestien brak Ali Sowe van dichtbij de ban voor Ankaragücü: 1-0. Een tegenslag voor de bezoekers uit Istanbul en het duurde tot de 77ste minuut voordat eindelijk de gelijkmaker kon worden genoteerd. Doelman Gökhan Akkan redde nog fraai op een kopbal, maar tegen de inzet van dichtbij van de ingevallen Cenk was niets te doen: 1-1. In de resterende minuten van de reguliere speeltijd werd niet meer gescoord, waardoor de verlenging uitkomst moest bieden.

De trefzeker Cenk haalde overigens het einde van de wedstrijd niet. In de eerste helft van de verlening viel de aanvaller namelijk uit met een liesblessure. De bijna veertigjarig Atiba Hutchinson loste hem af bij Besiktas. De verlenging bracht geen winnaar, waardoor strafschoppen noodzakelijk waren. Ankaragücü maakte geen fout: alle vier de inzetten troffen doel. Invallers Hutchinson en Masuaku gingen de fout in namens de bezoekers. Eerstgenoemde moest zijn strafschop overnemen omdat Akkan te vroeg van de lijn bewoog. De doelman van de thuisclub redde ook op de tweede poging en is dus de held van Ankaragücü. Voor Besiktas is de achtste finale van de beker in Turkije dus het eindstation.