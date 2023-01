Ajax-opponent Union Berlin ziet sterkhouder naar Borussia Dortmund vertrekken

Dinsdag, 17 januari 2023 om 14:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:21

Borussia Dortmund gaat zich versterken met Julian Ryerson, zo meldt Sport1. De rechtsback komt naar verluidt voor vijf miljoen euro over van 1. FC Union Berlin. Die Eisernen zijn in februari in de tussenronde van de Europa League de tegenstander van Ajax.

BVB is in zijn zoektocht naar een vervanger van de geblesseerde Thomas Meunier uitgekomen bij Ryerson. Meunier liep op een trainingskamp in Marbella een spierblessure op en is volgens Sport1 zeker zes weken uit de roulatie. Ryerson had een afkoopclausule van vijf miljoen euro in zijn contract bij Union staan. Deze wordt nu door Dortmund gelicht. Alleen de medische keuring kan een overstap van de vijftienvoudig international van Noorwegen naar het Signal Iduna Park nog tegenhouden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ryerson stond sinds de zomer van 2018 onder contract bij Union. In 109 duels was hij goed voor drie goals en evenzoveel assists. Bij Dortmund geldt hij op de korte termijn dus als vervanger van Meunier. Trainer Edin Terzic heeft daarnaast nog de beschikking over Marius Wolf en Felix Passlack, terwijl Niklas Süle dit seizoen ook al enkele keren als rechtsback fungeerde.

Anthony Elanga

De nabije overgang van Ryerson naar Dortmund wordt door Fabrizio Romano bevestigd. Daarnaast meldt de Italiaanse transfermarktexpert dat die Borussen ook nog altijd geïnteresseerd zijn in de tijdelijke komst van Anthony Elanga. De Zweedse aanvaller moet bij Manchester United onder manager Erik ten Hag genoegen nemen met een rol op het tweede plan.