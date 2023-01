Perez mist cruciale kwaliteit bij Schreuder: ‘Ik betwijfel of hij het ooit kan’

Maandag, 16 januari 2023 om 23:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:11

Kenneth Perez vindt Alfred Schreuder tot nu toe ongeschikt voor een functie als hoofdcoach op het hoogste niveau. De analist van ESPN prijst de trainer van Ajax om zijn tactische kwaliteiten, maar mist cruciale vaardigheden op andere gebieden. "Hij moet een selectie van 25 man en een staf van ik weet niet hoeveel man aansturen. Dat is een vak apart", aldus Perez in Voetbalpraat.

"Ik weet niet of hij dat kan. Ik betwijfel het", vervolgt de Deen. Schreuder werkte eerder succesvol als assistent-trainer bij Ajax onder Erik ten Hag. In die periode werd eerstgenoemde alom geprezen als 'het tactisch brein' binnen de staf. "Tactisch is hij even goed als Arne Slot van Feyenoord hoor, dat denk ik echt", zegt Perez. "Hij is echt een heel goede tacticus. Maar het is wel iets heel anders om beslissingen nemen als hoofdcoach."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sinds de komst van Schreuder heeft Ajax een gigantisch verval ingezet op sportief gebied. De wedstrijd van zaterdag tegen FC Twente (0-0) was daar volgens Perez een schrijnend voorbeeld van. "Afgelopen zaterdag toen het nog elf tegen elf was... Het deed echt pijn aan de ogen." De analist stelt dat Ajax opmerkelijk genoeg gered werd door de rode kaart van Devyne Rensch, omdat met elf man veel te veel ruimte werd weggegeven aan Twente. Met een man minder hield Ajax het compacter en werd een punt over de streep getrokken.

Het wordt Schreuder volgens Perez bepaald niet eenvoudiger gemaakt met het beleid van bovenaf. "Als je een heldere visie hebt, koop je betere spelers. Hoe je het wendt of keert, dat maakt het makkelijker." Tot nu toe pakken de aankopen niet gelukkig niet in Amsterdam. "Van de zes opbouwers, keeper, verdediging en nummer zes, willen er vier de bal liever niet hebben." Perez doelt waarschijnlijk op doelman Gerónimo Rulli, rechtsback Jorge Sánchez, linksback Calvin Bassey en verdedigende middenvelder Edson Álvarez. "Hoe moet je dan in godsnaam opbouwen? Het hoort ook niet bij Ajax om de lange bal te spelen, maar in principe is het de betere optie. Ik heb sympathie voor Schreuder, maar je kan niet zeggen dat hij het goed doet."