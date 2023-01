FC Eindhoven zet FC Den Bosch opzij en pakt derde plek op ranglijst

Maandag, 16 januari 2023 om 22:00 • Paul Jeursen • Laatste update: 22:24

FC Eindhoven heeft maandagavond goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. Thuis werd FC Den Bosch met 4-1 verslagen en zodoende stijgen de Eindhovenaren naar de derde plek. Evan Rottier, Naoufal Bannis, Charles-Andreas Brym en Lamine Diaby-Fadiga namen de Eindhovense goals voor hun rekening. Ryan Leijten deed namens de bezoekers wat terug. Jong AZ won met 1-3 bij TOP Oss en meldt zich zodoende in de subtop. FC Dordrecht klimt dankzij een 0-1 overwinning op Jong FC Utrecht uit de gevarenzone.

FC Eindhoven - FC Den Bosch 4-1

Al na vijf minuten voetballen kon de thuisploeg juichen. Brym ging op avontuur en met een gelukje kwam de bal bij Rottier terecht. Laatstgenoemde haalde uit en via keeper Wouter van der Steen vloog de bal het doel in: 1-0. Het was de zesde treffer voor Rottier dit seizoen. Een kwartier later ging Den Bosch-speler Danny Verbeek in de fout. Hij liep richting zijn eigen strafschopgebied, verloor de bal en zo kon ook Bannis zijn zesde van het seizoen binnenschieten. Via Ryan Leijten kwam Den Bosch terug tot 2-1. De middenvelder promoveerde een lange pass van Soufyan Ahannach tot goal en schoot van net buiten de zestien raak. Tien minuten na rust was het clubtopscorer Brym die zijn zevende seizoenstreffer aantekende. Hij kopte een heerlijke voorzet van Brian De Keersmaecker binnen: 3-1. Na die treffer bloedde de wedstrijd dood en kon Eindhoven de wedstrijd rustig uitspelen. Diaby-Fadiga zette in blessuretijd de 4-1 einduitslag op het bord.

TOP Oss - Jong AZ 1-3

TOP Oss en Jong AZ moesten op herhaling nadat de thuisploeg in november, met Toshio Lake, een geschorste speler hadden opgesteld. TOP won toen met 2-1, maar kon de drie punten inleveren. In het duel van maandagavond kreeg Jong AZ al na vijf minuten een penalty. Mexx Meerdink werd naar de grond gewerkt en nam de elfmetertrap zelf. Keeper Thijs Jansen keerde deze echter en redde in tweede instantie nogmaals. De thuisploeg was via Richonell Margaret dicht bij de openingstreffer, maar die viel aan de andere kant. Op aangeven van Soulyman Allouch opende Fedde de Jong de score. In de tweede helft dacht Myron van Brederode een panklare assist te geven op Allouch, maar zijn pass was net te hard. Tien minuten voor tijd gooide Sem Dekkers de wedstrijd in het slot. Hij ontsnapte aan de verdediging, ging op de achterlijn langs zijn tegenstander en schoot raak: 0-2. Het werd nog een stukje erger voor de Ossenaren toen Mexx Meerdink de 0-3 op het bord zette. In de slotfase maakte Jearl Margaritha de score iets draaglijker voor TOP.

De eretreffer van Jearl Margaritha mag er wezen ???? pic.twitter.com/r69UHu02z7 — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2023

Jong FC Utrecht - FC Dordrecht 0-1

Op bezoek bij Jong FC Utrecht was het Aliou Balde die al na vier minuten raak schoot. Hij leek de bal voor te zetten en dat dacht doelman Calvin Raatsie ook. De sluwe Balde schoot de bal echter in de korte hoek: 0-1. Jong FC Utrecht liet zich niet kisten, trok ten aanval en werd gevaarlijk via Eliano Reijnders en Rubben Kluivert. Aan andere kant was Toine van Huizen namens de bezoekers dicht bij de 0-2. In het tweede bedrijf kwam Jong FC Utrecht via invaller Rafik El Arguioui bijna tot de gelijkmaker. Zijn afstandsschot werd echter gekraakt door de Dordtse defensie. De bezoekers kwamen verder niet meer in de problemen en hadden dus aan één treffer genoeg voor de overwinning.

Goede afronding of houdbare bal? ?? pic.twitter.com/fdNnfgMwFN — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 19 14 2 3 26 44 2 Heracles Almelo 20 14 2 4 30 44 3 FC Eindhoven 20 10 6 4 10 36 4 Almere City FC 20 11 2 7 6 35 5 MVV Maastricht 19 10 4 5 6 34 6 VVV-Venlo 19 9 5 5 2 32 7 Jong AZ 20 9 4 7 8 31 8 Willem II 20 8 6 6 6 30 9 Roda JC Kerkrade 19 7 4 8 1 25 10 Telstar 19 6 7 6 -7 25 11 De Graafschap 20 7 4 9 -1 25 12 NAC Breda 20 7 4 9 -7 25 13 Jong PSV 19 6 6 7 0 24 14 Jong Ajax 20 5 8 7 -2 23 15 ADO Den Haag 20 6 5 9 -8 23 16 FC Dordrecht 20 6 4 10 -12 22 17 Helmond Sport 20 6 2 12 -17 20 18 FC Den Bosch 20 6 1 13 -13 19 19 TOP Oss 20 5 3 12 -14 18 20 Jong FC Utrecht 20 4 3 13 -14 15