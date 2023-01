Bryan Linssen krijgt concurrentie van voormalig topscorer van de Eredivisie

Maandag, 16 januari 2023 om 17:21 • Guy Habets

Celtic heeft een akkoord bereikt met het Japanse Urawa Red Diamonds over de diensten van Giorgos Giakoumakis. Dat meldt transferspecialist Fabrizio Romano. Met de transfer van de Griekse spits is zo’n vier miljoen euro inclusief bonussen gemoeid. Giakoumakis maakte in het seizoen 2020/21 nog furore in het shirt van VVV-Venlo, waar hij topscorer van de Eredivisie werd met 26 doelpunten.

Een transfer is nog niet honderd procent zeker vanwege het Amerikaanse Atlanta United, dat ook nog op de komst van de 28-jarige spits hoopt. Celtic-trainer Ange Postecoglou liet Giakoumakis afgelopen zaterdag op de bank zitten. "Het gaat er niet om dat wij of ik iemand de deur uit duwen. Elke voetballer moet beslissingen nemen over zijn carrière en dat respecteer ik", zei Postecoglou in Schotse media.

VVV incasseerde in 2021 een bedrag van 2,5 miljoen euro met 500.000 aan bonussen. Ook heeft de Venlose club recht op een doorverkooppercentage. Dat betekent dat er nog een extra transfersom naar Limburg zal vloeien. In Japan zal de elfvoudig Grieks international de concurrentie moeten aangaan met Nederlander Bryan Linssen. De ex-Feyenoorder speelde tot dusver drie wedstrijden voor Urawa, waarin hij tot één assist kwam.

Na zijn bewezen diensten in Venlo tekende Giakoumakis voor vijf seizoenen in Glasgow, waar hij na anderhalf seizoen dus weer lijkt te vertrekken. Zonder al teveel basisplaatsen was de spits toch nog 25 keer trefzeker in 56 wedstrijden voor The Bhoys. Spelers als Liel Abada en Daizen Maeda kregen echter vaak de voorkeur van Postecoglou.