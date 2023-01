Ajax wil portemonnee trekken voor vleugelaanvaller met aflopend contract

Maandag, 16 januari 2023 om 15:47 • Guy Habets

Ajax heeft een bod uitgebracht op Mika Godts. Dat melden de Telegraaf en Het Nieuwsblad. De zeventienjarige Belg is linksbuiten en maakt momenteel indruk in het beloftenelftal van KRC Genk. Die club heeft de eerste aanbieding uit Amsterdam ondertussen al afgewezen.

Godts staat al een tijdje op de radar in de Johan Cruijff ArenA en wordt nu interessant omdat hij een aflopend contract heeft bij Genk. Dat hij nu ook nog eens furore maakt in het beloftenelftal, maakt dat Ajax interesse in hem heeft getoond en zelfs al een bod heeft uitgebracht. Het is niet duidelijk hoe hoog het bod van de regerend landskampioen is geweest, maar de Belgen hebben het beleefd geweigerd. De Amsterdammers zouden er ook voor kunnen kiezen om af te wachten en het talent in de zomer te halen.

Dat zou wel betekenen dat Ajax een half jaar misloopt, waarin het Godts kan laten wennen aan het niveau van Jong Ajax. Genk hoopt ondertussen dat het in ieder geval nog zes maanden kan profiteren van de diensten van de zeventienjarige vleugelaanvaller, die ook interesse geniet van AC Milan, Borussia Dortmund en clubs uit de Premier League. Zij zijn echter nog niet zo concreet geweest als Ajax.

Godts zat dit seizoen al bij de eerste selectie van Genk, maar werd teruggezet naar de beloften omdat hij zijn contract niet wilde verlengen. In de Challenger League, het tweede niveau van België, kwam hij vervolgens tot zeventien wedstrijden en zes doelpunten. Ook bereidde Godts een treffer van een ploeggenoot voor. De in Leuven geboren aanvaller kan ook als aanvallende middenvelder en centrale middenvelder uit de voeten.