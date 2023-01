Internazionale wint wél zonder Dumfries en De Vrij en hijgt Milan in de nek

Zaterdag, 14 januari 2023 om 22:51 • Mart van Mourik

Internazionale heeft zaterdagavond een overwinning geboekt in de Serie A. Een week na het pijnlijke gelijkspel tegen Monza (2-2) wist de ploeg van trainer Simone Inzaghi ditmaal wél te winnen van Hellas Verona: 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd genoteerd door Lautaro Martínez. Dankzij de driepunter komen i Nerazzuri in punten gelijk met nummer drie Juventus (37); AC Milan (38) en Napoli (47) staan daar net boven. Verona bezet de voorlaatste plek op de ranglijst.

Inzaghi had in zijn basiself geen plek ingeruimd voor Nederlanders: zowel Denzel Dumfries, die afgelopen week met een grote fout nog de 2-2 inleidde, als Stefan de Vrij moest genoegen nemen met een reserverol. In het hart van de vijfmansdefensie kreeg Francesco Acerbi de voorkeur, terwijl Matteo Darmian de plek van Dumfries overnam. In tegenstelling tot het gewonnen Coppa Italia-duel met Parma (2-1, na verlenging) mochten Edin Dzeko, Milan Skriniar, Federico Dimarco en Hakan Çalhanoglu ditmaal wél hun opwachting maken.

De wedstrijd was nog geen drie minuten oud toen Inter voor het eerst toesloeg. Een afgeketst schot van Roberto Gagliardini belandde op de rand van de zestien voor de voeten van Martínez, die met een geplaatste uithaal de linkerbenedenhoek vond. Op slag van rust ontstond de volgende serieuze kans voor Inter. Henrikh Mkhitaryan haalde gevaarlijk uit, maar zijn poging ging rakelings naast. Hoewel de Milanezen nog appelleerden voor een handsbal, werd er geen strafschop toegekend door arbiter Michael Fabbri.

Na ruim een uur spelen dacht Inter de voorsprong te verdubbelen. Martínez rondde met een bekeken stiftbal af, maar in de aanloop naar het doelpunt maakte de spits een overtreding op Pawel Dawidowicz: treffer afgekeurd. In het restant van de wedstrijd voorkwam doelman André Onana nog een treffer door een schot van Ibrahim Sulemana uit de rechterbenedenhoek te duiken. Aan de overzijde kreeg Kristjan Asllani de kans om Inter in de slotfase aan 2-0 te helpen, maar aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer.