Messi is VAR dankbaar en luistert rentree bij PSG op met fraaie treffer

Woensdag, 11 januari 2023 om 22:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:07

Lionel Messi is terug bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse wereldkampioen maakte woensdagavond tegen hekkensluiter Angers SC (2-0 winst) zijn eerste minuten na het voor hem zo succesvol verlopen WK in Qatar. Messi zag zijn doelpunt eerst nog worden afgekeurd op advies van de assistent-scheidsrechter, maar na een check bij de VAR werd de mooie treffer alsnog goedgekeurd door de arbitrage in het Parc des Princes.

PSG, met Messi en Neymar maar zonder Kylian Mbappé, nam gelijk het initiatief. Dat resulteerde al in de vijfde minuut in de openingstreffer van Hugo Ekitike. De aanvalsleider van de thuisclub koos goed en slim positie en tikte bij de eerste paal binnen na een afgemeten voorzet vanaf rechts van Nordi Mukiele. Er was halverwege de eerste helft nog een goede kans voor Sergio Ramos na goed voorbereidend werk van Messi. De harde kopbal van de centrumverdediger werd katachtig uit het doel gehouden door Paul Bernardoni. Angers hield de schade beperkt en ging met slechts een 1-0 achterstand rusten.

PSG toonde geduld na rust en verdubbelde de voorsprong met nog achttien minuten te spelen. Na een vlotte combinatie met Ekitike en Mukiele legde Messi de bal van dichtbij in de verre hoek. De spelmaker zag de bui al hangen en weigerde uitbundig te juichen. De vlag ging omhoog en de 2-0 leek te worden geannuleerd. Na tussenkomst van de VAR bleek PSG alsnog te hebben gescoord. Daarmee was het verzet van Angers, dat voor de tiende keer op rij verloor in de Ligue 1, definitief gebroken.

Zijn eerste van ????????! ?? Lionel Messi mag zijn doelpunt vieren nadat die is goedgekeurd door de videoscheidsrechter ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGSCO pic.twitter.com/wcs4K8dJlU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 11, 2023

Christophe Galtier gebruikte de slotfase om de jongelingen El Chadaille Bitshiabu (17) en Warren Zaïre-Emery (16) speeltijd te gunnen in het Parc des Princes. De weer fitte Neymar jaagde op een doelpunt en was daar dicht bij in de slotminuut. Zijn vrije trap werd echter over de lat getikt door Bernardoni. De Braziliaan ontving kort daarna nog geel voor een roekeloze tackle op Abdoulaye Bamba. PSG wint voor het eerst een competitieduel in 2023 en is zes punten los van achtervolger RC Lens.

Auxerre - Toulouse 0-5

Toulouse kende mede dankzij de Nederlanders een superavond in Auxerre. Branco van den Boomen stelde Farès Chaïbi al in de vierde minuut in staat om heerlijk raak te schieten: 0-1. De bezoekers verdubbelden de score na ruim een halfuur spelen. Verdediger Anthony Rouault nam de bal als een spits aan en tikte van dichtbij binnen. Daarna was het weer de beurt aan Van den Boomen. Er werd hands gemaakt door Auxerre uit een vrije trap van de middenvelder en het was de Nederlander zelf die achter de bal ging staan. Zijn inzet vloog in het dak van het doel en Toulouse nam daarmee een voorschot op een zeer ruime overwinning.

??????! Branco van den Boomen scoort ??

Een handsbal uit de vrije trap van de Nederlander zorgt ervoor dat Toulouse een penalty krijgt; Van den Boomen benut de strafschop dan ook zelf! ??#ZiggoSport #Ligue1 #AJATFC pic.twitter.com/zk7gzrs9vi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 11, 2023

Een kwartier voor tijd deed voormalig AZ'er Zakaria Aboukhlal, die was ingevallen, een duit in het zakje door van dichtbij de 0-4 binnen te knallen. Het slotakkoord was voor de eveneens ingevallen Thijs Dallinga. Op aangeven van Aboukhlal knalde de aanvaller de bal in de verre hoek voor de 0-5. Dallinga leek even buitenspel te staan, maar de VAR oordeelde anders en keurde het doelpunt goed. Toulouse heeft door de vijfklapper aansluiting met de middenmoot in de Ligue 1.

Het houdt ???????? ????! ????

Thijs Dallinga is de gelukkige die zorgt voor de genadeklap ??#ZiggoSport #Ligue1 #AJATFC pic.twitter.com/PVrCAIUjEJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 11, 2023