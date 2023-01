Sadílek luistert rentree op met prachtgoal en helpt Twente aan zege op Emmen

Vrijdag, 6 januari 2023 om 21:53 • Sam Vreeswijk

FC Twente heeft de Eredivisie hervat met een zege op FC Emmen. In de eigen Grolsch Veste won de ploeg van Ron Jans met 2-0. De doelpunten kwamen op naam van Ricky van Wolfswinkel en de van een blessure teruggekeerde Michal Sadílek. Door de zege komt Twente voor even op gelijke hoogte met nummer twee Ajax. Emmen moet het nog altijd doen met de zestiende plek.

Bij Twente was er meteen een basisplek voor Alfons Sampsted. De IJslander, onlangs overgekomen van FK Bodø/Glimt, begon als rechtsback aan het duel. Ook Ramiz Zerrouki stond in de basis. De Algerijns international, die in de nadrukkelijke belangstelling van Feyenoord staat, vormde samen met Sadílek het defensieve blok op het middenveld. Aan de kant van Emmen was er sprake van twee wijzigingen ten opzichte van het vorige Eredivisie-duel, dat met 3-3 gelijk werd gespeeld tegen Ajax: Jari Vlak startte in plaats van Lucas Bernadou als verdedigende middenvelder, terwijl Ole Romeny de vervanger van Jasin-Amin Assehnoun was op de linksbuitenpositie.

?? Ricky van Wolfswinkel maakt het eerste Eredivisie-doelpunt van 2023! #TWEEMM — ESPN NL (@ESPNnl) January 6, 2023

Twente kende een droomstart: al na vijf minuten opende het de score, en het was Van Wolfswinkel die de eerste Eredivisiegoal van 2023 op zijn naam zette. Een voorzet van Virgil Misidjan werd door Mohamed Bouchouari van richting veranderd, waarna de Twente-spits op de juiste plek stond om doelman Mickey van der Hart te verschalken. Niet veel later kon Robin Pröpper met een sliding ternauwernood voorkomen dat Rui Mendes alweer voor de gelijkmaker zorgde. Ook via afstandsschoten van Bouchouari en Mark Diemers wist Emmen niet op gelijke hoogte te komen, terwijl Sampsted een poging namens Twente gekeerd zag worden door Van der Hart.

Aan het begin van het tweede bedrijf was Twente meerdere keren dicht bij de 2-0. Een van richting veranderd schot van Václav Cerny ging net naast, Van Wolfswinkel zag een schuiver voorlangs gaan en Sem Steijn schoot van dichtbij over. In de 67ste minuut werd het echter alsnog 2-0: Sadílek, die zijn rentree maakte na een maandenlange afwezigheid vanwege een liesblessure, krulde de bal prachtig in de bovenhoek. Emmen was niet bij machte om het duel daarna nog spannend te maken, waardoor Twente de drie punten eenvoudig over de streep wist te trekken.