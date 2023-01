Butland sorteert voor op vertrek naar United en verwijdert oude tweet

Vrijdag, 6 januari 2023 om 10:37 • Mart Oude Nijeweeme

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Jack Butland heeft zichzelf in verlegenheid gebracht met zijn aanstaande transfer naar Manchester United. Fans ontdekten dat de doelman van Crystal Palace in 2017, toentertijd in dienst van Stoke City, een tweet postte waarin hij zei dat hij nooit naar Manchester United zou vertrekken om reservekeeper te worden. Twitter-gebruiker Richard Farrell vroeg de doelman destijds of hij een transfer naar Old Trafford zou overwegen en of hij zou kunnen leven met een rol als tweede keus achter De Gea. In een reactie op die tweet schreef Butland: "Ik zou nooit vertrekken om tweede keus te worden!”

Aangezien David de Gea de onbetwiste nummer één is onder Erik ten Hag, zal Butland zich toch in zijn rol als ‘tweede viool’ moeten zien te schikken. De tweet werd verwijderd door de doelman, maar fans waren de woorden van Butland nog niet vergeten. Verwacht wordt dat de transfer van Butland in de komende dagen zijn beslag krijgt. De negenvoudig Engels international dient als opvolger van Martin Dúbravka, die vorige week vervroegd terugkeerde naar zijn eigenlijke werkgever Newcastle United.