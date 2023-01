‘Mijn droom is om ooit hoofdtrainer te worden van sc Heerenveen’

Donderdag, 5 januari 2023 om 22:39 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:41

Robin Veldman hoopt ooit hoofdtrainer te worden van sc Heerenveen. Dat vertelt de 37-jarige assistent-trainer van RSC Anderlecht aan het Algemeen Dagblad. Veldman stond dit seizoen tijdelijk aan het roer bij Anderlecht, nadat Felice Mazzù was ontslagen. Inmiddels heeft hij weer een stap teruggedaan, maar de Marknessenaar geeft aan nog altijd hoofdtrainer te willen worden in de toekomst.

In de zomer van 2021 maakte Veldman de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar Anderlecht, waar hij als trainer van de beloften aan de slag ging. Toen in oktober 2022 Mazzù, trainer van het eerste elftal, werd ontslagen, mocht Veldman de honneurs tijdelijk waarnemen. En dat deed hij niet slecht: in de competitie werd onder meer gewonnen van KAS Eupen en gelijkgespeeld tegen Royal Antwerp FC, terwijl Anderlecht in de Conference League zelfs overwintering veiligstelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het hoofdtrainerschap van Veldman was echter tijdelijk, want in december werd Brian Riemer aangesteld als de nieuwe eindverantwoordelijke. Veldman werd zijn assistent. Het was een bewuste keuze om geen hoofdtrainer te blijven, vertelt hij. “Ik weet dat ik het kan. Maar ik leg toch liever eerst een eigen fundament. Dit blijft een moeilijk moment om in te stappen. Maar dat ik ooit hoofdtrainer wil worden, dat is wel duidelijk.”

Op de vraag of dat ook in de Eredivisie zou kunnen zijn, antwoordt hij: “Voorlopig zit ik goed bij Anderlecht. Maar mijn droom is om ooit hoofdtrainer te worden van sc Heerenveen.” Bij die club werkte Veldman in totaal elf jaar. Zo was hij coach van verschillende jeugdteams en ook even videoanalist bij het eerste elftal. “Ze weten nu wie ik ben, maar ze kennen me nog niet. Dat is een groot verschil. Maar ik kan me voorstellen dat ze denken: ze zetten bij zo’n grote club toch niet zomaar iemand van 36 aan het roer?”