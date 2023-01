‘Veelbesproken Antonio Mateu Lahoz gaat stoppen als scheidsrechter’

Donderdag, 5 januari 2023 om 17:35

Antonio Mateu Lahoz stopt na dit seizoen als scheidsrechter in het betaald voetbal, zo meldt het Argentijnse TyC Sports. De reden dat de 45-jarige leidsman zou stoppen, wordt door de televisiezender niet gegeven. Lahoz kreeg tijdens het WK alle ogen op zich gericht tijdens Nederland - Argentinië en maakte het afgelopen weekend opnieuw bont bij de stadsderby tussen Barcelona en Espanyol. De Spaanse arbiter trok liefst 34 kaarten in die twee duels.

Lahoz deed de afgelopen weken veel stof opwaaien. De arbiter, die op het WK liefst achttien keer geel had getrokken tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië (2-2, 3-4 na strafschoppen), smeet ook op Oudejaarsdag met vele kaarten. Lahoz eiste opnieuw een hoofdrol op tijdens het duel tussen Barcelona en Espanyol (1-1). Hij trok in het Spotify Camp Nou zestien gele kaarten uit zijn borstzak. Jordi Alba en Vinicius Souza mochten beiden met een rode kaart inrukken na een tweede keer geel.

Lahoz ging woensdag door waar hij gebleven was. De scheidsrechter, die in zijn laatste twee duels hiervoor met 34 gele kaarten had gestrooid, deelde woensdag tijdens de Copa del Rey-wedstrijd tussen Linares en Sevilla (0-5) al na achttien minuten direct rood uit. Die kaart was voor Jorge Sampaoli, de trainer van Sevilla.

Sampaoli kon zich vanaf het begin van het bekerduel niet vinden in de beslissingen van Lahoz. In de achttiende minuut haalde de Argentijnse coach opzichtig verhaal bij de arbiter, die aanvankelijk een gele kaart toonde. Sampaoli bleef doorgaan met het maken van aanmerkingen en Lahoz schroomde niet om meteen een directe rode kaart tevoorschijn te halen. Het waren overigens meteen de enige kaarten van Lahoz in de hele wedstrijd.

De Spaanse voetbalbond besloot donderdag om de veelbesproken scheidsrechter geen wedstrijd toe te wijzen in de zestiende speelronde van LaLiga. Lahoz zal ook niet als VAR bij een wedstrijd betrokken zijn. De arbiter floot dit seizoen tot nog toe acht duels in LaLiga.