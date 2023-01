Ajax bevestigt komst van Gerónimo Rulli en onthult flinke transfersom

Vrijdag, 6 januari 2023 om 20:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:13

Gerónimo Rulli is de nieuwe doelman van Ajax, zo maken de Amsterdammers via de officiële clubkanalen bekend. De dertigjarige sluitpost komt over van Villarreal en heeft tot medio 2026 getekend in de Johan Cruijff ArenA. Ajax maakt bekend een transfersom te betalen van acht miljoen euro plus een eventueel bonusbedrag van twee miljoen euro. Daarmee is Rulli als verwacht met afstand de duurste Eredivisie-doelman aller tijden.

Bij het ingaan van de WK-onderbreking werd intern bij Ajax besloten dat een nieuwe eerste doelman topprioriteit had. De hoofdstedelingen stelden alles in het werk om Rulli binnen te halen, zo werd een aantal weken geleden het eerst gebracht door Fabrizio Romano. Ajax tasten diep in de buidel om het keepersprobleem op te lossen. Rulli vloog donderdag naar Amsterdam voor de medische keuring, die hij met succes heeft doorlopen.

Rulli is met grote afstand de duurste keeper die ooit door een Eredivisie-club is aangetrokken. De dertigjarige goalie neemt die titel over van Joël Drommel, die in de zomer van 2021 voor 3,5 miljoen euro van FC Twente naar PSV werd gehaald. Daarachter komen Jasper Cillessen (in 2011 voor 3,25 miljoen euro van NEC naar Ajax), Bogdan Lobont (in 1999 voor 3 miljoen euro van Rapid Boekarest naar Ajax) en Boy Waterman (in 2007 voor 3 miljoen euro van Heerenveen naar AZ).

Rulli werd door Villarreal in 2020 voor vijf miljoen euro overgenomen van Real Sociedad. Hij speelde in totaal 80 wedstrijden voor de Spaanse club, waarin hij 34 keer de nul hield. De Argentijn, die vier interlands achter zijn naam heeft staan, bleef op het WK op de bank achter Emiliano Martínez. Zijn contract bij Villarreal liep nog door tot medio 2024. De kans is groot dat de hervatting van de Eredivisie, aanstaande zondag tegen NEC, te vroeg komt voor de doelman. Ajax neemt het volgende week woensdag op tegen FC Den Bosch in het kader van de TOTO KNVB Beker en treft vervolgens FC Twente in eigen huis. Tot de komst van Rulli was Remko Pasveer (39) eerste keus, met Maarten Stekelenburg (40) en Jay Gorter (22) als back-up.

Jay Gorter

De komst van Rulli heeft gevolgen voor Gorter. De reservedoelman heeft door de komst van een nieuwe concurrent geen uitzicht meer op speeltijd en staat op de nominatie om verhuurd te worden. Het is niet bekend of zich al clubs hebben gemeld bij de entourage van Gorter, die nog een contract tot medio 2025 bij Ajax.