Dick Advocaat krijgt zijn zin: ADO verrast met komst veelscorende vleugelspeler

Donderdag, 5 januari 2023 om 14:09 • Wessel Antes • Laatste update: 14:16

Joey Sleegers speelt tot medio 2025 in het shirt van ADO den Haag, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 28-jarige middenvelder annex buitenspeler vertrok afgelopen zomer nog van FC Eindhoven naar Dibba Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten, maar liet afgelopen week zijn contract ontbinden. Daardoor kan Dick Advocaat, die op zoek was naar gewenste versterkingen, een veelscorende speler aan zijn selectie toevoegen.

Sleegers is blij dat hij zijn handtekening kon zetten in Den Haag, zo laat hij weten via de clubwebsite. “Ik wilde graag terug naar Nederland en toen ben ik in gesprek geraakt met ADO Den Haag. De gesprekken bevielen goed en het plaatje bij ADO Den Haag klopte voor mij. Het is een prachtige club waar ik altijd met plezier kwam.”

?? ???????????? ????????! — ADO Den Haag (@ADODenHaag) January 5, 2023

De rechtspoot kijkt uit naar de samenwerking met Advocaat. “Er staat een trainer voor de groep die precies weet wat hij wil en daarin kan ik een rol gaan spelen. Op dit moment staat ADO niet waar het hoort te staan en is het duidelijk dat we snel de weg naar boven willen vinden. Ik ben heel erg gemotiveerd om daar mijn bijdrage aan te leveren en kijk er naar uit om de spelers en staf te ontmoeten”, aldus Sleegers. ADO staat momenteel op de achttiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Sleegers genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Feyenoord, waar hij echter nooit zijn debuut wist te maken. Vervolgens speelde hij zich via Eindhoven naar een dienstverband bij NEC Nijmegen in de Eredivisie. Via VVV-Venlo en het Slowaakse AS Trencín belandde Sleegers in het seizoen 2019/20 opnieuw bij Eindhoven, waar hij uitgroeide tot absolute sterspeler. Vorig seizoen wist hij maar liefst 21 treffers en 12 assists te noteren. Daarmee wist Sleegers een lucratief avontuur in het Midden-Oosten te verdienen, maar dat hoofdstuk in zijn carrière kwam begin deze maand ten einde.