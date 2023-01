Marca zaait opeens verwarring over Champions League-clausule van Ronaldo

Dinsdag, 3 januari 2023 om 11:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:53

Er is vermoedelijk toch geen speciale Champions League-clausule in het contract van Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr opgenomen. Marca schreef maandag dat er in de verbintenis van de steraanvaller is bepaald dat hij kan terugkeren in het miljardenbal namens Newcastle United, mits the Magpies bij de eerste vier eindigen in de Premier League. De Spaanse sportkant beweert nu echter foutieve informatie te hebben verspreid. Hetgeen verwarring zaait is dat het oorspronkelijke bericht nog altijd online staat.

Volgens het aanvankelijke berichtgeving van Marca hangt de speciale bepaling in het contract van Ronaldo samen met Newcastle United, de club die niet geheel toevallig in Saudi-Arabische handen is. Mocht de huidige nummer drie van de Premier League bij de eerste vier plekken eindigen en dus een Champions League-ticket binnenhalen, dan heeft Ronaldo de optie om een verhuurperiode bij Newcastle af te dwingen. Dat lijkt geen onhaalbaar scenario, kijkend naar hoe de kaarten nu geschud zijn voor Eddie Howe en co.

Our information was Cristiano would sign and Cristiano signed by Al Nassr. No info about Newcastle in Cristiano's contract. Cheers. — MARCA (@marca) January 2, 2023

Het 'nieuws' van Marca werd massaal gedeeld in voetballand. Het blad wilde de eigen berichtgeving amper een paar uur later echter al rectificeren en richtte zich in daarvoor tot diverse grote Twitter-accounts. "Er staat geen informatie over Newcastle in Cristiano's contract", beaamde Marca in een serie tweets. Het oorspronkelijke bericht dat het tegenovergestelde zegt staat alleen nog altijd online op de website.

Het blijft dus gissen of Ronaldo komend seizoen in de Champions League te bewonderen zal zijn. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar verliet het Europese topvoetbal op de laatste dag van 2022 met pijn in het hart. De Portugees droomt van een zesde titel in de Champions League en heeft daar bovendien een prestigieus record te verdedigen: met 140 goals is hij all-time topscorer in het miljardenbal. Zijn eeuwige rivaal Lionel Messi verbond zijn toekomst onlangs tot minimaal medio 2025 aan Paris Saint-Germain en ligt slechts elf goals achter op Ronaldo: een serieuze bedreiging dus.