Feyenoord gematigd positief over terugkeer van Quinten Timber

Vrijdag, 30 december 2022 om 15:20 • Noel Korteweg

De kans bestaat dat Quinten Timber eerder terug kan keren van zijn blessure dan in eerste instantie werd verwacht, zo meldt Feyenoord via de officiële kanalen. De 21-jarige middenvelder raakte in het gewonnen benefietduel met FC Emmen (5-0) geblesseerd aan zijn middenvoetsbeentje en leek er in eerste instantie enkele maanden uit te liggen. Feyenoord is echter hoopvol gestemd.

“Timber zal de komende tijd moeten herstellen van een voetblessure”, beginnen de Rotterdammers. “De aard van de blessure maakt het op dit moment lastig exact aan te geven wanneer hij terug kan worden verwacht.” Het Algemeen Dagblad meldde donderdagavond dat Timber hoogstwaarschijnlijk enkele maanden aan de kant staat, maar de kans is aanwezig dat de middenvelder sneller terug kan keren.

De aard van de blessure maakt het lastig exact aan te geven wanneer @QuintenTimber terug kan worden verwacht. — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 30, 2022

“Waar er na de wedstrijd tegen FC Emmen nog werd gevreesd voor een langdurige afwezigheid, blijkt na uitgebreid medisch onderzoek dat er een kans bestaat dat Timber mogelijk eerder weer inzetbaar is. De komende weken verwacht de club hier meer duidelijkheid over”, aldus Feyenoord. De ploeg van Arne Slot moet het in de belangrijke maand januari dus in ieder geval zonder Timber en Gernot Trauner doen. De Rotterdammers nemen het op tegen FC Utrecht (uit), FC Groningen (uit), Ajax (thuis), NEC (thuis) en FC Twente (uit). Ook komt PEC Zwolle op bezoek in De Kuip voor het bekertoernooi.

Feyenoord gaat proberen een middenvelder aan te trekken in de aankomende transferwindow, zo maakte algemeen directeur Dennis te Kloese al duidelijk. De Rotterdammers hebben Fredrik Aursnes, die vorig seizoen een van de steunpilaren was, nog altijd niet vervangen. Na de blessure van Trauner leek een defensieve versterking prioriteit te hebben, maar de plannen zijn veranderd nu Timber er ook lange tijd uitligt. Dat meldde Mikos Gouka van het AD donderdagavond. “Als Slot écht moet kiezen, dan het liefst een extra man op het middenveld, waar de problemen op dit moment het grootst zijn. In de defensie kan hij de personele problemen nog wel opvangen met Lutsharel Geertruida, Jacob Rasmussen of Mats Wieffer op de plek van Trauner.''