Opnieuw een klap voor Feyenoord: ook Timber moet maanden toekijken

Donderdag, 29 december 2022 om 23:06 • Guy Habets

De blessurezorgen voor Feyenoord stapelen zich op. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Quinten Timber een blessure aan een middenvoetsbeentje en zal de spelmaker van de Rotterdammers ook maandenlang niet van de partij zijn. Eerder werd al duidelijk dat Gernot Trauner voorlopig niet in actie kan komen voor de Stadionclub.

Timber raakte tijdens de met 5-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen FC Emmen geblesseerd en moest zich laten vervangen. De ernst van de kwetsuur was toen nog niet duidelijk, maar er werd wel gevreesd voor een lange afwezigheid van de middenvelder. Die vrees is volgens het AD terecht, want de komende maanden zal Timber niet in actie kunnen komen. Arne Slot, de trainer van de Rotterdammers, liet na de wedstrijd al optekenen dat hij geen positief nieuwsw over Timber verwachtte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De blessure van Timber is een domper voor Feyenoord, dat deze winter sowieso al een nieuwe nummer 6 wilde halen. Nu lijkt die noodzaak nog hoger te zijn voor algemeen directeur Dennis te Kloese, die de technische zaken in Rotterdam-Zuid in samenwerking met de scouts afhandelt. In de afgelopen transferperiode passeerden vooral de namen van Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Sivert Mannsverk (Molde FK) de revue in De Kuip. Bij Feyenoord Onder 21 heeft de club met Dermane Karim een groot talent rondlopen die als controleur kan spelen, maar de vraag is of hij al klaar is voor het grote werk.

Achterin hoopt Feyenoord zich te versterken met een rechtsbenige centrale verdediger, aangezien Trauner dus ook nog maanden uit de roulatie is met een knieblessure. Te Kloese heeft dus flink wat werk te verrichten in de winterse transferperiode, daar Feyenoord zo lang mogelijk mee hoopt te doen om de titel. De Rotterdammers informeerden al tevergeefs naar Stefan de Vrij, die zijn contract bij Internazionale dit seizoen wil uitdienen. Twente-verdediger Mees Hilgers lijkt een te dure kandidaat deze winter.