Dumfries verpakt sneer naar Ajax en Blind in reactie op transfer Gakpo

Donderdag, 29 december 2022 om 06:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:22

Denzel Dumfries heeft in een reactie op de droomtransfer van Cody Gakpo naar Liverpool een kleine sneer uitgedeeld naar Ajax. De verdediger van Internazionale reageerde op het Instagram-account van PSV met de woorden 'Door de VOORdeur', verwijzend naar de manier waarop Gakpo vertrekt bij PSV. De manier waarop Daley Blind op dezelfde dag naar de uitgang werd verwezen bij Ajax verdiende niet de schoonheidsprijs. Dumfries is niet de beroerdste om dat er nog even in te wrijven.

De reactie van Dumfries op de transfer van Gakpo.