Boxing Day kent nieuwe koning na thriller van jewelste in Londen

Maandag, 26 december 2022 om 15:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:03

Brentford en Tottenham Hotspur hebben Boxing Day afgetrapt met een bloedstollende puntendeling. Het team van Thomas Frank was lang heer en meester in het eigen Gtech Community Stadium, maar liet Antonio Conte en consorten terugkomen tot 2-2. Harry Kane gaf het startschot voor de comeback en kroonde zich daarmee tot topscorer aller tijden van Boxing Day. Ook wist hij nu tegen elke Premier League-tegenstander waartegen hij speelde te scoren.

Antonio Conte zei voorafgaand aan het duel al waarschijnlijk zonder veel van de WK-gangers aan te zullen treden in het Gtech Community Stadium. In praktijk viel dat wel mee: alleen Hugo Lloris werd rust gegund en vervangen door Fraser Forster. Dat betekende dat de aanvalstandem Harry Kane-Heung-min Son 'gewoon' startte, en dat ook Ivan Perisic het vanaf het startsignaal mocht laten zien. Richarlison liep in de kwartfinale van het WK een blessure op en was niet op tijd hersteld voor het treffen met Brentford.

De enige 'basiswissel' kwam Conte al vroeg duur te staan. Bryan Mbeumo leverde na een kwartier spelen een schitterende voorzet raf bij Mathias Jensen, die zwak inschoot. De bal caramboleerde echter via een verdediger en een onscherpe Forster in de voeten van Vitaly Janelt en de Duitser hoefde de bal alleen maar binnen te lopen. Dat betekende slecht nieuws voor Tottenham: iedere keer dat Brentford in het seizoen 2022/23 op voorsprong was gekomen had het de zege over de streep getrokken.

The Spurs wisten het de gastheren niet lastig genoeg te maken en ontsnapten vlak voor rust zelfs aan de 2-0. Clubtopscorer Ivan Toney zag de vlag omhooggaan toen hij dacht zijn elfde van het seizoen binnen te tikken. Acht minuten na de thee kon hij echter alsnog juichen. Mbeumo stuurde een corner richting het hoofd van Christian Nørgaard, die de bal op zijn beurt naar de tweede paal kopte. Daar stond Toney klaar om de marge te verdubbelen: 2-0.

Hoewel Brentford het slot op de deur gooide, stelde de individuele klasse van Kane Tottenham in staat de aansluitingstreffer te maken. De topschutter kopte knap raak op aangeven van Clément Lenglet. Dat betekende Kane's tiende Boxing Day-treffer ooit, waarmee zichzelf tot eenzame hoogte verhief. Het gaf Tottenham energie, daar David Raya zes minuten later opnieuw moest vissen. Pierre-Emile Højbjerg zette zelf een aanval op, kreeg de bal na enige vertraging met geluk voor zijn voeten en mikte met precisie langs de Brentford-goalie. De lat zat Tottenham nog in de weg in de jacht op de overwinning, waardoor de club genoegen moet nemen met een punt. Erik ten Hag en Manchester United kunnen dinsdag zo twee punten inlopen tegen Nottingham Forrest.