Scorende Lang moet thuisblijven na horroravond; laatste uur lijkt geslagen

Donderdag, 22 december 2022 om 10:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:44

Het laatste uur voor Carl Hoefkens lijkt geslagen. De trainer van Club Brugge zag zijn ploeg zich woensdagavond gigantisch blameren in het bekerduel tegen Sint-Truiden (1-4), waardoor er crisisberaad is ingelast bij Blauw-Zwart. Het Laatste Nieuws vermoedt dat Hoefkens weleens zijn laatste duel gecoacht kon hebben bij Club. Noa Lang valt niets te verwijten: de vleugelaanvaller verzorgde woensdag de enige Brugse treffer.

Lang mocht in het eerste duel sinds het WK direct in de basis beginnen van Hoefkens. De zesvoudig Oranje-international beschaamde het vertrouwen niet en zorgde na zeventien minuten voor de openingstreffer. Daarna gaf Club het echter volledig weg tegen de huidige nummer tien van de Jupiler Pro League. Na iets meer dan een halfuur spelen trok Christian Brüls de stand gelijk, waarna Gianni Bruno voor de voorsprong zorgde voor de bezoekers. Daichi Hayashi en wederom Bruno bepaalden de eindstand, waardoor het bekeravontuur voor Brugge strandde in de achtste finale.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Noa Lang viert zijn openingstreffer tegen Sint-Truiden.

Ondanks het feit dat Club ook nog dertien punten achterstaat op koploper KRC Genk, wilde Hoefkens na afloop niet spreken van een 'crisis'. "Daar ga ik niet over spreken. Dan kijk ik vooral naar de manier waarop wij trainen en werken: die is goed. Dat zag je in de openingsfase. Alleen op het moment dat de druk hoger wordt na tegengoals, dan is het van moeten en daar hebben we problemen mee. Daarin moeten we stappen zetten om dezelfde kwaliteit te behouden", betoogde de 49-jarige oefenmeester.

De clubleiding van de Bruggenaren zou er echter anders in staan dan Hoefkens. De voltallige spelersgroep kreeg te horen dat de donderdagse training geschrapt zou worden, evenals alle overige activiteiten. Volgens Het Laatste Nieuws is dat vanwege een crisisberaad over in ieder geval de toekomst van Hoefkens bij de club. De Belgische krant is er echter nog niet over uit of de keuzeheer direct de deur wordt gewezen, of komende maandag tegen OH Leuven nog de kans krijgt zijn baan te redden. De oud-verdediger staat sinds begin dit seizoen voor de groep, na het vertrek van Alfred Schreuder naar Ajax.