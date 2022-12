Huntelaar is beoogd technisch directeur en krijgt de kans om Ajax te verlaten

Woensdag, 21 december 2022 om 16:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:21

AS Monaco gaat een poging wagen om Klaas-Jan Huntelaar los te weken bij Ajax, zo maakt De Telegraaf woensdagmiddag bekend. De rechterhand van technisch manager Gerry Hamstra wordt door de Monegasken als geschikte kandidaat gezien om Laurence Stewart op te volgen als technisch directeur. Het is vooralsnog onbekend of Huntelaar zelf openstaat voor een overstap naar de Ligue 1.

Huntelaar is sinds het vertrek van Marc Overmars samen met Hamstra verantwoordelijk voor het transferbeleid van de Amsterdammers. Nu krijgt de oud-topspits dus mogelijk de kans om een stap hogerop te maken in de functie van technisch directeur. Huntelaar is al benaderd door Monaco, dat nadrukkelijk op zoek is naar een opvolger van de naar Chelsea vertrokken Stewart. Het is niet bekend of de huidige nummer zes van de Ligue 1 meerdere kandidaten heeft benaderd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In 2021 besloot Huntelaar een punt te zetten achter zijn actieve carrière als speler. Nadien is hij onder toezicht van toenmalig directeur voetbalzaken Overmars een stageperiode gestart in Amsterdam. Toen in januari eerder dit kalenderjaar bekend werd dat Overmars halsoverkop moest vertrekken, nam Huntelaar het stokje als assistent van Hamstra het roer over.

Het optreden van de 37-jarige oud-spits als medeverantwoordelijke voor de inkomende en uitgaande transfers van Ajax werd niet overal als een doorslaand succes gezien. Mocht Huntelaar ervoor kiezen om direct de overstap te maken naar Monaco, dan zou het voor Ajax, ondanks het wisselende succes van de technische man, ongunstig zijn. Ajax-watcher Mike Verweij onthulde afgelopen week namelijk nog dat de Amsterdammers een drukke transferwinter verwachten.