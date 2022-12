Kenneth Vermeer gespot op trainingscomplex Feyenoord; club houdt zich stil

Dinsdag, 20 december 2022 om 13:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:54

Kenneth Vermeer is opgedoken op het trainingscomplex van Feyenoord. Beelden daarvan worden op Twitter gedeeld door FeyenoordTraining. Vermeer staat tot eind december onder contract bij het Amerikaanse FC Cincinnati en krijgt van de Rotterdammers de mogelijkheid om zijn conditie op peil te houden. Eerder bood Feyenoord Nick Marsman al de helpende hand. De koploper van de Eredivisie heeft de aanwezigheid van Vermeer zelf nog niet gecommuniceerd.

Vermeer staat sinds vorig jaar onder contract bij Cincinnati, maar kende geen gelukkig huwelijk bij de club uit de MLS. De doelman moest dit seizoen genoegen nemen met een rol als reservedoelman en raakte afgelopen zomer geblesseerd aan zijn borstspier. Vermeer moest geopereerd worden en kwam om die reden amper in actie dit kalenderjaar. De laatste keer dat hij speelminuten maakte was op 12 mei in de bekerwedstrijd tegen New England Revolution.

Na Nick Marsman is ook Kenneth Vermeer op 1908 bij Feyenoord (binnen ) aan het trainen. pic.twitter.com/SrwvTPqDYU — FEYENOORDTRAINING.NL (@feytraining) December 20, 2022

In de MLS is het op dit moment winterstop, maar Vermeer weet al dat er bij aanvang van het nieuwe seizoen, dat in maart van start gaat, geen plek voor hem is bij Cincinnati. Hij houdt om die reden zijn conditie op peil bij Feyenoord in afwachting van een nieuw avontuur. Vermeer maakte in 2014 de gevoelige overstap van Ajax naar Feyenoord en kwam in Rotterdamse dienst tot 133 wedstrijden in alle competities. Daarin hield hij veertig keer de nul en incasseerde hij 156 treffers.

Vermeer is niet de enige oud-speler die onder zijn hoede wordt genomen door Feyenoord. Begin december meldde de club al de aanwezigheid van Marsman. De 32-jarige goalie staat nog een jaar onder contract bij Inter Miami en hoopt volgend seizoen weer de eerste doelman te zijn. In 2022 kwam Marsman tot slechts zeven wedstrijden in de MLS. Ook keepte hij twee wedstrijden in het beloftenteam. De aanwezigheid van Vermeer wordt voorlopig onder de pet gehouden door Feyenoord.