L'Équipe geeft scheidsrechter Szymon Marciniak een diepe onvoldoende

Zondag, 18 december 2022 om 22:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:54

In Frankrijk rouwt men om het verlies van de WK-finale. Zondag bleek Argentinië na strafschoppen te sterk te zijn voor de formatie van bondscoach Didier Deschamps, dat zich nog wel zeer sterk terugvocht in de wedstrijd. Na treffers van Lionel Messi en Ángel Di María schoot Kylian Mbappé les Bleus binnen twee minuten op gelijke hoogte, waarna hij en Messi ook in de verlenging raak schoten. De strafshoppen werden beter genomen door Argentinië, waardoor Frankrijk, na de WK-finale in 2006 tegen Italië, wederom een mondiale eindstrijd verloor na strafschoppen. Franse media halen nu uit naar de arbitrage.

Scheidsrechter Szymon Marciniak deelde strafschoppen uit aan zowel Frankrijk (twee) als Argentinië (een) en leek de wedstrijd in grote delen van de wedstrijd onder controle te hebben, maar toch kreeg de Pool van de Franse sportkrant L'Équipe een 2 toebedeeld. Voor de strafschop van Argentinië, waar de 1-0 van Messi uit viel, heeft de krant geen begrip. Ángel Di María werd licht aangeraakt door Ousmane Dembélé, waarna Marciniak naar de stip wees. "Di Maria is zeer ervaren. Hij werd licht aangeraakt in zijn rug en profiteerde goed van zijn positie."

Een niet gegeven penalty in de 79e minuut wordt Marciniak nog kwalijker genomen. Randal Kolo Muani werd toen even aan zijn shirt en arm getrokken door Nicolás Otamendi. "Dat was zonder twijfel een strafschop", luidt het commentaar. Ook in de 116e minuut had Frankrijk een strafschop moeten krijgen, vindt de krant. Mbappé werd toen geblokkeerd door de elleboog van Gonzalo Montiel. "We kunnen zien dat de Argentijnse speler zijn arm een beetje spreidt." De 2 die Marciniak kreeg van L'Équipe staat overigens in schril contrast met het oordeel die andere media over de Pool hadden. Zo beloonde The Mirror hem met een 8, roemde The Times hem om zijn 'geweldige besluitvaardigheid' en feliciteerde de UEFA hem met een 'fantastische' finale.

Marciniak werd bij het ophalen van zijn medaille flink uitgejoeld door de Franse fans. Net als die supporters was ook Deschamps na afloop niet blij met de arbitrage. De 55-jarige oefenmeester haalde na afloop verhaal bij Pierluigi Collina, de scheidsrechtersbaas van de FIFA. Naar verluidt zouden de twee een 'diep gesprek' met elkaar hebben gehad. "Ik zal opletten wat ik zeg", zei Deschamps na afloop over Marciniak. "Hij was zoals hij was, hij had slechter kunnen zijn, hij had beter kunnen zijn." L'Équipe deelde overigens wel hoge cijfers uit aan Mbappé en Messi. De twee teamgenoten van Paris Saint-Germain kregen respectievelijk een 9 en een 8 toebedeeld.