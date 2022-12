Vera Pauw genoemd in rapport over misdragingen in vrouwenvoetbal VS

Vrijdag, 16 december 2022 om 13:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:07

Vera Pauw, de ex-bondscoach van de Oranjevrouwen en momenteel de eindverantwoordelijke bij het Ierse vrouwenvoetbalteam, wordt genoemd in een rapport over misdragingen in de Amerikaanse vrouwencompetitie. De trainer zou onder meer opmerkingen hebben gemaakt over het gewicht van haar spelers, maar ontkent tegenover het Algemeen Dagblad alle aantijgingen. “Dit gaat ver over mijn grenzen heen.”

De 59-jarige coach was in 2018 de coach bij het vrouwenteam the Houston Dash uit Texas in Amerika. In het rapport staat onder meer dat Pauw destijds opmerkingen maakte over het gewicht van haar speelsters en ‘op excessieve wijze controle wilde uitvoeren over hun eetgewoonten’. Zo zou ze verschillende speelsters ‘too big’ hebben genoemd en complimenten hebben gegeven aan de speelsters die wél waren afgevallen. Een speelster zou als gevolg hiervan een eetstoornis hebben opgelopen.

Statement just in from the FAI concerning Ireland WNT head coach Vera Pauw following the joint investigation report. "The FAI continues to support Vera and her team as they prepare for the upcoming FIFA Women’s World Cup in 2023." pic.twitter.com/mwhojENKHP — Meg Linehan (@itsmeglinehan) December 15, 2022

De ex-trainer van Houston Dash is voor een onderzoeksteam verschenen, maar wilde niet meewerken aan een interview. Wel leverde ze een geschreven verklaring af. Ze gaf daarin aan dat ze nooit over het uiterlijk van speelsters gesproken heeft. “Natuurlijk heb ik wel meegewerkt”, zegt Pauw tegen het AD. “Direct. Ik wilde alleen het gesprek opnemen, er zaten vier mensen tegenover mij alleen. Zij hebben eenzijdig het gesprek gestopt en daarom heb ik schriftelijk mijn verhaal gedaan.”

“Ik wilde meewerken en open zijn”, gaat de trainer verder. “Er moest nu iets anders worden gezocht, want ik moest klaarblijkelijk in dat onderzoek voorkomen. Verder kan ik er nu niets over zeggen. Dit gaat ver over mijn grenzen heen.” Houston Dash heeft middels een statement afstand genomen van de ex-trainers die in het rapport worden genoemd. Naast Pauw is dat ook James Clarkson. “Wij bieden onze excuses aan aan speelsters die onderworpen zijn geweest aan wangedrag van Clarkson en Pauw”, wordt onder andere gezegd.

Reactie Ierse voetbalbond

De FAI, de Ierse voetbalbond en huidige werkgever van Pauw, onderneemt geen actie. Dat laat het weten in een statement dat donderdagavond naar buiten werd gebracht. “De bond is op de hoogte van het rapport waarin de naam van Pauw wordt genoemd. Zowel de bond als Vera had geen inzage in het rapport voordat het naar buiten werd gebracht en wij wijzen erop dat Vera haar gedachten al kenbaar heeft gemaakt aan de schrijvers van het rapport. De bond blijft Vera en haar team steunen in de voorbereidingen op het WK van volgend jaar.”