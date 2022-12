Infantino kondigt nieuwe toernooien aan: WK voor clubs met 32 teams

Vrijdag, 16 december 2022 om 12:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:46

De FIFA komt met een nieuwe opzet voor het wereldkampioenschap voor clubs, zo maakte FIFA-voorzitter Gianni Infantino op een persconferentie bekend. Vanaf 2025 zullen er 32 teams deelnemen aan het toernooi. Daarnaast gaf Infantino aan dat er een nieuw landentoernooi komt: de FIFA World Series.

Infantino kondigde in 2019 al aan dat er een uitgebreid WK voor clubs zou komen. Het oorspronkelijke plan was destijds een nieuw toernooi met 24 clubs. De FIFA wilde het WK voor clubs eigenlijk in de zomer van 2021 uitbreiden, maar vanwege de coronapandemie werd hier een streep doorgezet. In 2025 wordt de uitbreiding van het toernooi alsnog een feit. “Het zal om de vier jaar plaatsvinden. De beste teams ter wereld zullen worden uitgenodigd", liet Infantino weten.

Daarnaast maakte de wereldvoetbalbond bekend dat het toernooi in februari 2023 in Marokko wordt gehouden. Het wereldkampioenschap voor clubs werd in 2000 door de FIFA opgericht. In veertien van de laatste vijftien seizoenen namen er telkens zeven clubs deel aan het toernooi, waarbij de winnaars van de Champions League tijdens de halve finale instroomden.

Infantino gaf ook aan dat er in de vorm van de FIFA World Series een nieuw landentoernooi komt. Dit toernooi moet in even jaar in maart gehouden gaan worden. Vier landen van vier verschillende continenten nemen het in vriendschappelijke duels tegen elkaar op.